莫迪訪美將晤科技業領袖 商討分散供應鏈

印度總理莫迪（Narendra Modi）於20日抵達美國進行國是訪問，盼能深化美印雙邊關係，此行期間將會與數家科技巨擘的執行長會晤，討論技術轉移與供應鏈多元化等議題，讓美國科技巨擘得以轉移在中國市場面臨的風險。

莫迪於當地時間20日晚間抵美，展開為期三日的國是訪問，外媒報導指出，莫迪訪美期間，美國與印度料將宣布數項國防合作案，包含通用電氣（General Electric）與印度斯坦航空（Hindustan Aeronautics）的合作計畫，雙方將在印度共同生產軍用噴射機引擎，此外，美國軍事承包商通用原子（General Atomics）也有望向印度政府出售新型無人機。

美國華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）的研究員艾哈莫德（Safiya Ghori-Ahmad）指出，莫迪此行的主要目標是強化美印之間的國防和安全關係，特別是在關鍵技術共享以及國防設備知識產權等領域。

不過，除了國防外，科技合作也被視為是此次國是訪問的重要領域，外媒報導指出，白宮將在周四晚間舉行正式國宴款待莫迪，屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Google執行長皮查（Sundar Pichai）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella、聯邦快遞執行長蘇布拉曼伊恩（Raj Subramaniam）等人都會是座上賓。

另外，數間在印度擁有龐大影響力的企業，諸如跨國飯店集團萬豪集團（Marriott）、動力設備製造商康明斯（Cummins），其CEO也將出席國宴。

據悉，莫迪周五將與科技巨擘的領導人舉行會議，屆時將討論技術轉移以及供應鏈多元化等議題，讓美國科技企業得以降低其在中國的風險。

由於中國經濟減速，加上政治緊張局勢升溫，諸多美國企業已採取措施從中國轉移，舉例而言，蘋果不僅將部分iPhone的產業轉移至印度，也於今年稍早在該國開設兩家直營門市，也傳出蘋果希望將部分iPad產線遷往印度，儘管該國仍欠缺成熟的勞動力以及基礎設施。

知情人士透露，莫迪也期盼能幫助科技巨擘緩解擔憂，希望看到更多美國企業採取「印度製造」的策略。

延伸閱讀

蘋果印度直營店開幕 庫克站台

莫迪政府祭獎勵 特斯拉進軍印度有譜

7成企業高管：印度發展潛力足