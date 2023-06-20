市場憂鮑爾放鷹 美股收黑 特斯拉強漲5%

美國聯準會主席鮑爾將於21日出席國會聽證會，在此前夕，美國5月房屋數據回暖，市場擔憂鮑爾將釋出鷹派訊號，避險情緒抬頭，華爾街股市20日開低走低，道瓊工業指數最深跌逾380點，一度失守34,000點關卡，午盤後跌幅逐漸收窄，不過四大指數終場仍收黑，抹去上周三以來大部分漲幅。

道瓊工業指數收盤下跌245.25點，或0.71%，收在34,053.87點；標準普爾500指數下跌20.88點，或0.47%，收在4,388.71點；那斯達克指數下跌22.28點，或0.16%，收在13,667.29點；費城半導體指數下跌25.582點，或0.70%，收在3,647.562點。

數據方面，美國商務部20日公布數據顯示，美國5月新屋開工數以年率計達163.1萬間，為2020年4月以來最高，成長幅度達21.7%，創下2016年以來最大增幅，顯著高於預期的下跌0.1%和前值攀升2.2%，而5月建築許可則是149.1萬間，月升5.2%，在在凸顯住宅房地產市場回溫力道強勁。

政經方面，聯準會主席鮑爾將於21日及22日出席國會聽證會，分析師普遍預期他將發出鷹派信號，根據CME的FedWatch工具，市場押注聯準會7月升息1碼的機率為75.6%，且預估2024年之前不會降息。

地緣政治方面，外媒報導指出，烏克蘭軍隊反攻陷入苦戰，而俄羅斯鞏固防線未如先前撤退，恐使戰爭繼續延長，資金避險情緒升溫，美國10年期國債殖利率最深跌7個基點，逼近3.70%，接近一周低位，2年期美債殖利率則最深跌7個基點至4.65%，脫離三個月高位。

另外，美國國務卿布林肯結束訪中行程，總統拜登針對此行讚揚布林肯「做了很多」，並認為美中關係目前正走在「正確的道路上」。20國集團（G20）領袖峰會將於9月9日至10日在印度新德里（New Delhi）召開，外界預期拜登屆時將與中國領導人習近平會面。

個股方面，特斯拉充電陣營持續擴大，繼福特與通用汽車後，曾被封「特斯拉殺手」的Rivian也宣布讓客戶可以使用特斯拉的超級充電網路，有望讓特斯拉的充電規格成為業界標準，此外，現代汽車的總裁兼執行長張在勳（Jaehoon Chang）也透露，目前正考慮是否轉向特斯拉充電標準，種種利多消息激勵特斯拉股價勁揚5.34%，收盤報每股274.45美元。

大型科技股20日漲跌互見，微軟下挫4.28美元，跌幅1.25%，收在338.05美元；Google挫跌0.21美元，跌幅0.17%，收在123.85美元；Meta逆勢上漲3.33美元，漲幅1.19%，收報284.33美元；亞馬遜攀升0.29美元，漲幅0.23%，收報125.78美元；蘋果揚升0.09美元，漲幅0.05%，收在185.01美元。

晶片股周二普遍下挫，英特爾與德國政府於早前達成協議，宣布將投資逾300億歐元在德國中部城市馬德堡（Magdeburg）興建兩座晶片廠，設廠成本顯著高於原先預期，英特爾股價20日下滑 3.77%，收在每股35.00美元，失守十個半月最高；超微挫跌0.96%，收在118.93美元，連跌三日至兩周新低，美光則是下挫1.12%，收盤報66.90美元；不過輝達逆勢猛升2.6%，再創收盤的歷史新高，市值站穩1兆美元上方。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.59美元，跌幅0.56%，收在103.98美元；日月光ADR下滑0.05美元，跌幅0.57%，收報8.80美元；聯電ADR挫跌0.10美元，跌幅1.14%，以8.65美元作收。

延伸閱讀

美股軋空秀 空頭慘賠1,200億美元

全球科技富豪身家激增1,500億美元

IMF推動 全球央行數位貨幣平台