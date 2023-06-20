科技富豪搭上AI列車 身價激增1,500億美元

人工智慧（AI）浪潮帶動AI概念股股價狂飆，搭上AI列車的全球科技億萬富豪身價跟著水漲船高，今年迄今淨資產大增逾1,500億美元。

自OpenAI去年底推出聊天機器人ChatGPT以來，AI熱潮席捲全球，投資人看好AI發展前景，瘋狂掃進相關類股。

拜AI所賜，科技巨頭臉書母公司Meta和輝達（NVIDIA）今年來股價漲幅多達3位數，微軟、谷歌母公司Alphabet和甲骨文股價亦展現凌厲漲勢。上述公司的創辦人原本就是全球億萬富豪，如今身家財富又更上層樓。

由於AI崛起和Meta執行長祖克伯在今年他所定調的「效率年」削減成本，今年來Meta股價暴漲134％，讓祖克伯的淨資產大增逾570億美元。

甲骨文創辦人暨董事長艾利森（Larry Ellison）日前身價首度超越微軟創辦人比爾蓋茲，今年迄今甲骨文股價勁揚55％，讓艾利森的財富暴增470億美元。

比爾蓋茲也憑藉手中的微軟股票，讓身家激增240億美元，今年來微軟股價揚升逾44％。

微軟早在2019年就已投資OpenAI10億美元，今年又再加碼數十億美元。微軟積極布局AI領域，也吸引億萬富豪投資人卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）狂敲微軟股票。

此外，輝達可以說是AI領域的當紅炸子雞，今年迄今輝達股價躥揚192％，執行長黃仁勳的個人財富增加240億美元。

上述4位企業領袖今年來身家合計增加超過1,500億美元。

輝達的市值已跨越1兆美元里程碑，成為全球第一家進入市值兆美元具樂部的晶片業者。分析師看好輝達後市，預期強勁的市場需求將帶動業績攀升，股價可望進一步上攻。

輝達成為摩根士丹利的AI投資首選，目標價上修至500美元。包括美國銀行（BoA）在內的多家投行，亦給予輝達500美元目標價，和「買進」投資評等。

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