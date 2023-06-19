防關鍵技術外洩 歐盟將發布經濟安全戰略

歐盟執委會為防止特定國家以貿易、關鍵供應鏈來實現其政治或軍事目標，計劃於今年底前提出監管措施，盼能降低境外投資帶來的安全風險，並且加強對軍民兩用商品的出口管制。

歐盟執委會定於20日公布名為《歐洲經濟安全戰略》（European Economic Security Strategy）的文件，執委會在其中描述了歐盟應如何使其經濟更具韌性，以及如何識新的風險。根據執委會的觀點，上述風險可能來自於產品出口以及海外投資，可能會導致具有軍事意義的關鍵技術的外流給他國競爭對手，例如量子運算、人工智慧、6G、生物技術、機器人技術等皆在此限。

執委會料將提出一份清單，對軍民兩用技術進行風險評估，最快將於9月在成員國間實施，並計劃以整個歐盟為單位實施出口管制，另外也會和成員國一同審查海外投資可能帶來的風險，年底前針對可能增強軍事和情報能力的商品，提出新的應對措施。

該份文件雖未點名中國，但強調歐盟應與有共同擔憂的國家合作，並且使用了「去風險」一詞，與執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）今年3月談到歐中關係時的說法一致。

惟歐盟在此議題上仍須採取謹慎態度，因出口許管制、權衡安全利益等領域皆是各會員國政府希望保留的國家權限，一名歐盟外交官員對此表示，成員國尚未準備好交出出口管制的權限，但有機會看到更多的合作可能性。

根據該份文件，執委會將首要重點關注供應鏈以及關鍵基礎設施面臨的風險，並且防範經濟脅迫和以及尖端技術洩露。執委會首先將發布通訊（communication）給歐洲議會議員以及歐盟會員國。歐盟將於下周舉行領袖峰會，屆時各國領導人將針對這些議題進行討論。

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