分析師喊2原因 蘋果市值明年上看4兆美元

上周四蘋果股價創下歷史收盤新高，市值直逼3兆美元。Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives稍早前推特上更喊出蘋果明年股價上看240美元、市值將升抵4兆美元。

外媒報導，現在蘋果股票成為「強烈買進」標的，分析師看好的並非該消費電子巨頭剛發表的擴增實境（AR）頭顯Vision Pro，而是iPhone 15系列新機，除了看好換機潮，也看好iPhone平均銷售價格持續上漲代表該公司營收可望大躍進。

Wedbush Securities分析師Dan Ives日前將蘋果股票目標價從205美元上修至220美元，稱新一代iPhone手機可望讓該公司大賺一筆。他估算大約有2.5億支iPhone已經使用超過4年，現在可能準備升級，因此，預計在今年第三季推出的新一代iPhone可能成為驅動蘋果增長的一大動力。

Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）上個月指出，在2023年第一季iPhone手機平均售價較去年同期上漲12%，創下歷史新高988美元。在全球智慧手機市場走跌之際，蘋果這樣的銷售表現相當卓越。

假設蘋果在推出iPhone 15旗艦機時成功將平均售價提高到1,000 美元，基於Wedbush分析師Ives預估有2.5億支iPhone準備升級來估算，則新一代iPhone將給蘋果帶來高達2500億美元的進帳。

該分析師周日在推特上發文，不僅再度提高蘋果股票目標價至240美元，甚至看好到明年夏天就能達到這個目標，並預期蘋果市值將在2024年底升抵4兆美元大關，理由是AI引爆的熱潮和iPhone 15系列新機的產品周期可望打破記錄。Ives並表示：「就科技股而言，沒有比蘋果更好的股票了，儘管經濟仍然有些烏雲籠罩」。

今年以來，蘋果股價已大漲約42%。

（時報編譯 柯婉琇）