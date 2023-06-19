確定了！布林肯今日下午會見習近平

習近平與布林肯會面

新華社報導，中國國家主席習近平19日下午在人民大會堂會見來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

布林肯18日抵達北京展開中國訪問行程，在18日先與中國國務委員兼外交部部長秦剛進行會談後，在19日上午則與中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面，在19日下午與習近平會面。

中國央視指出，王毅在與布林肯會面時表示，目前是中美關係關鍵時間點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。中美關係終究也要向前發展，推倒重來不可取。我們要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

王毅還要求，美國應取消對中非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政，並提及台灣問題。

中美會面 同意落實峇里島共識

新華社報導，中國國家主席習近平19日下午在人民大會堂會見來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。習近平表示，中美雙方同意共同落實好習拜峇里島會晤時達成的共識，並稱讚雙方在一些具體問題上取得進展。

中國央視公布的影片裡，習近平對布林肯表示，知道王毅主任、秦剛國務委員和您進行了長時間會談，總體上雙方坦誠深入。中方表明了我們立場，雙方同意共同落實好我和拜登總統在峇里島會晤時達成的共識。雙方在一些具體問題上也取得進展、達成共識，這很好。國與國交往要相互尊重，以誠相待。希望國務卿先生這次訪華，能為穩定中美關係多發揮積極作用。

布林肯18日抵達北京展開中國訪問行程，在18日先與中國國務委員兼外交部部長秦剛進行會談後，在19日上午則與中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面，在19日下午與習近平會面。

中國央視指出，王毅在與布林肯會面時，提及美國制裁中國以及科技打壓的問題，並提到台灣問題。

王毅見布林肯 提台灣並要求取消單邊制裁與科技打壓

大陸央視新聞報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅19日與來訪的美國國務卿布林肯會面時表示，中美關係正處於選擇合作還是衝突的關鍵時間點，要求取消對中非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，並強調台灣問題，明確反對「台獨」。

王毅表示，布林肯北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。中美關係終究也要向前發展，推倒重來不可取。我們要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

王毅指出，中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對中認知，導致錯誤的對中政策。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。中美關係要止跌回穩，當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。中美關係要行穩致遠，最重要的是把中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則作為根本遵循。

王毅表示，美國不要拿國強必霸的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國。這是美國對中政策能否真正回歸客觀理性的關鍵所在。

對於美國，王毅要求，停止炒作「中國威脅論」，取消對中非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。同時，王毅著重剖析台灣問題，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。

此外，布林肯介紹美方看法，表示美方致力於重回兩國元首會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。雙方就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

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