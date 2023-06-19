布林肯與王毅會談 是否見習近平仍未知

布林肯訪中 與王毅會晤

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）展開訪中行程，繼18日與中國國務委員兼外交部長秦剛進行會談後，布林肯在19日上午與中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

環球網報導，王毅在19日上午與來訪的布林肯會面。據美國國務院公布，布林肯下午會出席與美國商界和駐華外交人員的交流活動，傍晚結束行程前舉行記者會。

此外，外界還關注布林肯此行會否與中國國家主席習近平會面。

布林肯在啟程前往中國之前表示，此次行程有三大目標，建立危機管理機制並且防止誤解誤判；捍衛美國價值觀，促進美國與盟友的利益並直接討論相關議題；探討中美可能在哪些領域進行合作，並共同應對全球挑戰。

（工商時報 楊日興）

布林肯今與王毅會談 是否見習近平仍未知

美國國務卿布林肯訪中第二天，將與中共中央外事委辦公室主任王毅舉行會談。是否會與中國國家主席習近平會晤，目前仍不清楚。

布林肯（Antony Blinken）今天將展開訪中第二天行程。布林肯北京時間19日上午9時30分與王毅舉行會談。之後布林肯將出席交流計畫、駐中使團、美國商界圓桌會議，並在傍晚舉行記者會。

是否會與習近平會晤，國務院並未公布。

布林肯是5年來首度訪問北京的美國國務卿，也是2月發生中國偵察氣球入侵美國領空事件，導致美中關係緊張後，前往中國訪問的最高層美方官員。但布林肯此行似乎遭到中方惡意冷落。

不少媒體都注意到，布林肯抵達北京首都國際機場時，迎接他的是中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，沒有紅地毯，也沒有歡迎隊伍。華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）就在推特上表示，低階官員在機場迎接布林肯，「可能是北京打算羞辱他的開始，希望不是。」

布林肯訪中第一天與中國國務委員兼外交部長秦剛會談5個半小時，隨後並進行工作晚餐。美國國務院表示，兩人進行「坦誠、實質且建設性」會談，布林肯並邀請秦剛訪問華府。布林肯強調外交的重要性以及在所有議題保持開放溝通管道，以減少誤解與誤判風險，並在雙方利益一致處，與中國就共同的跨國議題探索合作機會。

而根據央視新聞報導，秦剛則表示「願在雙方方便時」訪美，並指雙方應「不折不扣」落實中美元首峇里島會晤共識，推動兩國關係「止跌企穩，重回正軌」。秦剛也聲稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將不支持台獨的承諾真正落到實處。

對於布林肯與秦剛的會談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特分析美中公布的對話紀要指出，美中會談比她預期的積極，中方表明致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。「這很重要」。美方提到布林肯與秦剛舉行「坦誠、實質且具建設性」會談。雖然沒有提及「合作」，但仍正面。

葛來儀指出，對這次訪問的期望很低，但截至目前為止，似乎進行得相當順利，雙方都尋求穩定雙邊關係。布林肯將會見王毅，還可能會與習近平會面。如果發生，將是最重要的會晤。

（中央社）

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