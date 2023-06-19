美官員：拜登政府將撥184億應對氣候變遷

美國白宮官員18日表示，總統拜登（Joe Biden）將於19日訪問加州期間，宣布一筆逾6億美元（約為新台幣184億元）的氣候投資，用於幫助美國沿海社區應對氣候變遷帶來的影響。

拜登將於19訪問加州的帕羅奧圖（Palo Alto）進行籌資之旅，要為其競選連任籌集經費。一名白宮官員透露，拜登將在此行宣布一筆氣候投資案，將由拜登去年8月簽署的《降通膨法案》撥款，預料將斥資5.75億美元，用以應對海平面上升、風暴潮等氣候變遷帶來的影響，另外也會投資6,700萬美元，幫助加州實現電網現代化，以減少野火等極端氣候事件的影響。

拜登將於19日出席微軟首席技術長史考特（Kevin Scott）等人所舉辦的募款活動，他計劃在此次加州行中，向科技巨擘以及環保人士募集資金，目標是募得逾10億美元經費。 外媒報導指出， 拜登2020年競選總統時，亞馬遜、Alphabet、微軟等科技巨頭的政治行動委員會（political action committees）皆給予極大支援，微軟的高層主管當時在初選階段提供的金援，甚至遠超其他科技公司給予的支持。

根據目前數字，拜登陣營在第二季的籌款金額稍微落後於共和黨，因此欲加大馬力在本月30日前（即第二季結束前）追趕進度，預料將於7月中旬公布籌款紀錄。

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