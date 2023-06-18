布林肯遞橄欖枝 秦剛接受訪美邀請

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日與中國外交部長秦剛會面，布林肯對秦剛提出了訪美的邀請，對此，秦剛表示「願在雙方方便時」訪美。

布林肯於18日上午飛抵北京，隨後於下午2點40分在釣魚台國賓館與秦剛舉行正式會談，雙方對話持續五個半小時，較原定時間多一個小時，隨後雙方人員進行工作晚宴。

據央視新聞報導，秦剛與布林肯就中美總體關係及有關重要問題進行了「長時間坦誠、深入、建設性溝通」。秦剛在會中指出，當前中美關係處於雙方建交以來的最低谷，不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待，中方對美政策始終遵循「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則，並深信這應是雙方共同堅守的底線。

秦剛表示，中方致力於建立穩定、可預期、有建設性的中美關係，雙方應「不折不扣」地落實中國國家主席習近平與美國總統拜登在峇里島會晤時達成的共識，推動中美關係「止跌企穩，重回正軌」。

美國國務院則指出，布林肯在會談中強調外交的重要性以及雙方應對所有議題保持開放溝通管道，以減少誤判風險，此外，美國將持續捍衛美國人民的利益與價值觀，並與盟友和夥伴國合作，推進自由開放以及維護以規則為基礎的國際秩序。

央視新聞報導指出，中美外長會談達成了五項「雙方同意」，其中包含雙方同意應維持高層往來，布林肯因此邀請秦剛訪美，秦剛對此回應到，「願在雙方方便時」出訪。

布林肯此次中國行將待到19日，預計將與中共中央外事委辦公室主任王毅會晤，也可能跟中國國家主席習近平會面。

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