布林肯北京行 避免大國衝突

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日上午飛抵北京，展開為期兩天的訪中行程，這不僅是2018年10月以來訪問中國的最高級別美國官員，也是布林肯首度以國務卿身份訪問大陸。外界普遍預期，中美關係雖難以因此出現大幅突破，但雙方將致力促成兩國領導人在今年下半年舉行會談。

布林肯18日上午7點半抵達北京後，下午2點40分在釣魚台國賓館與中國國務委員兼外長秦剛舉行正式會談，並在晚間7點半共進工作晚宴。據稱，中國國家主席習近平可能在19日與布林肯會面。

華爾街日報報導，本次布林肯訪中除了美方亟欲打破僵局，北京也有意緩和美中關係。因為今年亞太經合組織（APEC）峰會將於11月在舊金山舉行，美方致力推動兩國領袖在會議期間會面，中方也必須為習近平赴美與會做準備，這也將是習近平八年來首度訪美。

美聯社報導，美國總統拜登17日才表示，希望「未來幾個月能與習近平再度會面，討論我們之間合理的歧異，以及如何相處」。報導指出，拜習可能再度會談的契機也包括9月份在印度新德里舉行的二十國集團（G20）峰會。

布林肯啟程前往北京之前表示，此行有三大目標：建立危機管理機制並防止誤解誤判；捍衛美國價值觀，促進美國與盟友的利益並直接討論相關議題；探討中美可能在哪些領域合作，並共同應對全球挑戰。

布林肯表示，要確保美國與中國的競爭不會演變為衝突，首先要做的就是進行溝通。他並稱，會向中方提及因政治因素遭中方拘留的美國公民的問題，另外，美國企業在中國面臨的經商環境考驗也是討論焦點。

美國國務院官員透露，美中都體認到兩國關係正處於重要時刻，「減少誤判的風險，或者如中國朋友常說的避免兩國關係『螺旋式下滑』，這相當重要」。因此，雙方「確實需要高層溝通管道」。

專家預期，在布林肯訪中之後，未來數月美中官員有望舉行更多雙邊會議，包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可能訪問中國。