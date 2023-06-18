Fed暫停升息後 多位高層再釋鷹派言論

美國通膨降溫讓聯準會（Fed）14日如預期暫停升息，但高盛16日報告指市場對通膨下降速度預期太樂觀，多位Fed高層也因通膨壓力仍然很高而釋出鷹派言論，讓Fed主席鮑爾本周赴國會報告備受關注。

鮑爾（Jerome Powell）分別21日和22日赴眾院和參院發表Fed半年度貨幣政策報告，為Fed暫停升息後其出席的重要場合。外界預期他會被提問有關高利率和銀行業壓力對經濟影響，觀察他會否就通膨與利率走向發表更多意見。

高盛報告預期通膨進一步下降，但認為市場對通膨持續加快降溫的看法仍太樂觀，因忽略包括醫療保健等產業對通膨有「延後發作」的潛在性。

報告指投資人可能認為美國經濟成長減速，將加快減緩通膨壓力，但目前情況是經濟減速可能不會如外界預期那樣壓低通膨。其建議投資人買進一年期通膨交換合約，押注通膨率將高於目前市場預期。

儘管美國5月通膨率持續下降，但Fed偏好衡量通膨的4月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增4.7％，仍是Fed的2％目標逾2倍。因此多位高層在6月貨幣政策會議結束後紛紛釋出鷹派言論。

Fed理事華勒（Christopher Waller）指目前核心通膨下降速度未如其預期那麼快，因此可能需要進一步緊縮。若通膨不降下來，就要更多緊縮來壓制。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）說，若未來的數據顯示通膨率仍未明顯地往2％目標方向下降，Fed進一步升息對他來說並無不妥。

儘管芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）立場較偏向鴿派，但他認為Fed在6月按兵不動只是觀察通膨情勢變化，並不代表Fed未來不再升息。

這三位高層均未直接談論Fed在7月會議的貨幣政策傾向。

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