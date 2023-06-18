以國最大國際投資 英特爾250億美元設廠

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日宣布，與美國晶片巨擘英特爾達成原則性協議，後者在當地投資逾250億美元蓋新晶片廠，為以國歷來規模最大的國際投資案。

以國財政部表示新廠位於以國西部迦特鎮，計劃2027年啟用，至少營運至2035年，雇用數千名人員。

根據協議，以國政府給英特爾蓋新廠的補助金，將是後者興建成本的12.5％，即相當於31.2億美元。英特爾則同意其未來支付的企業稅率，從目前5％提高至7.5％。

其實迦特鎮新廠是英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）兩年前訪問以國時就已決定，當時英特爾宣布在當地投資100億美元蓋新廠並已經在興建當中。

但經過兩方談判後，最終讓這投資案規模進一步擴大。以國財政部表示在達成新協議後，英特爾會對新廠進一步投資150億美元，讓整體投資金額提高至250億美元。

英特爾同意擴建的條件，是以國對其蓋新廠所給予的補助金，從原先逾8.4億美元提高至31.2億美元。

以國政府形容談判過程不容易，因為包括美國和愛爾蘭特都爭取英特爾進行新投資，但最後英特爾同意把還在施工中的迦特鎮擴建來增加產能。該廠將使用7奈米製程來生產晶片。

英特爾在聲明中表示在以國的營運，為公司全球經營成功「扮演重要角色」。其打算擴大在以國的晶片產能，是為了滿足未來製造業的需求，並感謝以國政府對其的不斷支持。

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