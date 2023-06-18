比亞迪銷售擠下大眾汽車 陸車企反攻歐洲

中國汽車廠商比亞迪已經在本土市場將德國大眾擠下了銷量第一的寶座，這家中國最大的電動汽車製造商正挾著中國市場的聲勢大舉搶佔德國市場，此一反攻德國汽車工業的壯舉同時也帶動其他中國車企響應紛紛擴大了中國車企在歐洲市場耕耘的力度。

《德國之聲》引述比亞迪在德國市場銷售業務的泡利（Lars Pauly）指出，比亞迪計畫在一段時間後在德國電動汽車市場佔有5％~10％的份額。根據德國聯邦機動車管理局的資料，由於比亞迪才剛起步，今年前5個月，德國近112萬輛新車上牌當中僅有165輛是比亞迪製造。

2022年比亞迪的全球總銷量為55萬輛，其中44萬輛是在中國本土市場銷售，把在中國市場穩坐冠軍15年的大眾擠下寶座。業內人士指出，中國車企在電池技術、自動駕駛技術方面具備領先地位。不過這些新興廠商是否能在德國等成熟市場站穩腳跟，尚存疑問。以2022年為例，蔚來、榮威等中國廠商在德國的市場份額合計僅0.9％。

報導說，比亞迪在德國市場主要採取以價格為主的策略，銷售網路主要依靠本地經銷商。先前在賓士汽車任職長達30年的泡利表示，從技術層面看，1995年起就開始生產電池的比亞迪就值得被認真對待，中國車企因為安全測試或者品質低劣而遭人恥笑的時代已經結束了。

去年10月德國最大租車公司Sixt宣佈，將陸續採購10萬輛比亞迪電動車，比亞迪也計畫在歐洲新建工廠或者收購現有生產線，今年6月23日的會議上可能會公佈新的投資，預計今年底會敲定歐洲工廠方案，以實現2025年在歐洲量產的計畫。

除了比亞迪，其他中國廠商也在積極拓展德國以及歐洲市場，例如蔚來開始在歐洲銷售，其匈牙利工廠9月投入運營；小鵬汽車也在更早前登陸了丹麥、瑞典、荷蘭、挪威等對電動車產業扶持力度較大的北歐國家；上汽集團旗下的榮威汽車今年頭5個月共上牌了6,766輛，較去年同期猛增一倍有餘。

業內人士分析稱，近20個中國汽車品牌可能很快就會陸續進入歐洲。他們的優勢在於推出多種價位級別的電動車型，而歐洲的大型汽車製造商，包括德國汽車製造商，通常只提供高檔電動汽車，而且還面臨缺乏部件或晶片等導致生產不順等瓶頸。

除了電動車廠商，中國的電池業者近期也在歐洲積極佈局，行業巨頭寧德時代在德國的工廠已建成投產，在匈牙利的另一座工廠也在建設中。另一家中國電池廠商蜂巢能源（SVOLT）也在德國薩爾州建設工廠，不過其投產時間已經從原定的2023年推遲到了至少2027年。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：比亞迪欲在德國市場加速擴張

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