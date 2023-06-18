布林肯會秦剛 赴華途中與韓日外長通話

美國國務卿布林肯今天（18日）上午抵達北京，開啟2天的訪華行程，這是拜登政府上台以來最高級別的官員訪華。訪問期間，布林肯將與多名中方高級官員會面。今天下午，布林肯與中方國務委員兼外交部長秦剛會面首先登場。在赴華途中，布林肯曾與韓日外長通話。

開啟訪華之旅 將見多位中方官員

綜合陸媒報導，今天上午7點左右，布林肯乘坐的專機抵達北京，中方官員及美國駐華大使伯恩斯到場迎接。布林肯的車隊在早上8點左右抵達酒店，外圍有多名安保力量。布林肯抵達前，酒店工作人員提前使用屏風擋住了代表團將經過的要道。8點剛過，布林肯一行人從屏風後經過，沒有和媒體交流。

隨行人員包括美國國務院亞太事務助理國務卿康達，團隊還有媒體記者等數十人。酒店工作人員透露，當天酒店配備的安保措施是一級，所有人員進入酒店都需要經過安檢。美國、英國、日本的多家媒體從早上7點半開始就在布林肯下榻的酒店大堂等候。

今天下午2點半左右，布林肯與中方國務委員兼外交部長秦剛會面，並在晚上7點半與秦剛共同出席工作晚宴。明天（19日）將同中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

中方外交部此前表示，訪問期間，雙方將就中美關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。

布林肯此行訪華受到外界高度關注，在他下榻的酒店，一大早就有數十家媒體在此等候，不過外界對這次訪問的期望值並不高，而布林肯出發前也對此行定調為「建立開放的溝通管道，避免誤判」。

有觀點認為，對於美國來說，只要能夠重啟對話，就達到了這次訪問的目的。另有分析認為，布林肯此行的目標之一，是試圖為兩國領導人今年11月在APEC峰會期間會晤鋪路。

與韓日外長通電話 談及對中立場、北韓問題

布林肯在當地時間16日晚，從位於馬里蘭州的安德魯斯聯合基地登機啟程前往中國。他在出發前表示，此行旨在與中方建立更好的溝通管道，確保雙方的競爭不會演變成衝突，並會就一系列議題向中方坦率表達美國的關注。

韓國外交部17日發佈韓國外長朴振當天與布林肯通話的照片，稱兩人就兩國對華立場以及北韓核問題等議題進行了磋商。布林肯表示，將及時與韓方分享他訪問中國大陸的成果，並稱，美方支持韓方在互相尊重的基礎上，推動韓中關係健康成熟發展。

朴振表示，韓方支持美方為管控美中關係所作努力。雙方還在通話中談及朝核問題，一致認為北韓無核化符合包括中國大陸在內的國際社會的共同利益。

另據布林肯17日在社交媒體發佈消息說，當天與日本外相林芳正通過電話，討論他此次對華訪問以及北韓持續發射彈道導彈的問題。

（中時 藍孝威）

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