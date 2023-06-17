AT&T執行長史坦基推光纖 搶領先優勢

由於行動通訊市場成長放緩，美國電信巨擘AT&T計劃未來幾年內，投資數十億美元擴大光纖網絡，為包括尚未提供寬頻服務地區的客戶，提供更快上網速度。執行長史坦基（John Stankey）指稱，AT&T在推動光纖網絡上應該要領先對手。

但AT&T負債超過其年度營收，讓其不想獨力承擔如此龐大投資金額，所以想從外部投資籌措資金，和希望取得政府補助來加快光纖網路舖設進度。

AT&T的做法跟Verizon和T-Mobile US等對手不一樣。其對手依賴改進行動通信基地台的寬頻服務等技術，來為數百萬計行動通信用戶加強連線品質。AT&T以較小規模來進行相同服務的試驗，反而在光纖上有更長遠目標。

AT&T去年在光纖與5G網絡上投資約240億美元，估計今年投資額差不多。董事長肯納德（Bill Kennard）說，董事會樂見公司重新專注5G和光纖。他認為能讓公司跟其他對手有所不同。

行動通訊業務是電信業者核心獲利來源，因此該領域處高度競爭之中。經過新冠疫情讓新的行動通訊帳號數量暴增後，電信業的行動業務已冷卻下來，促使業者另闢其他途徑來維持成長。

多年來提供上網服務的AT&T，目前有近1,400萬個消費視頻用戶。由於視訊會議、影音串流、連線電玩和其他需求等數據使用量愈來愈大，已超過大部分智慧手機app。

AT&T高層認為要讓客戶繼續使用寬頻上網，就必須提高連線速度。執行長史坦基表示，AT&T應該比所有對手更快速地在更多地區提供更多光纖網絡。

他說：「如果我們做到這一點，這表示我們的網絡將一直領先其他對手。」

根據光纖寬頻協會（FBA）資料，美國截至去年底，光纖網絡有約6,300萬家庭用戶。以美國人的主要居所計算，等於超過一半居所都在使用光纖網絡。這表示美國光纖網絡市場非常龐大。

AT&T將在其目前提供連線網絡的服務範圍內，把許多銅製的網路線以光纖取代，希望2025年底為逾3,000萬個家庭與企業提供光纖網絡。

但舖設光纖是一回事，AT&T讓客戶簽約使用光纖網絡速度落後市場預期，成必須解決的重大問題。今年首季AT&T只簽下27.2萬個家用光纖客戶，簽約數量低於去年第四季和去年同期。

更重要是，家用光纖簽約量首季出現連四季，未追上整體寬頻用戶量減少的速度。

儘管史坦基不預期今年內能扭轉這趨勢，但他指AT&T光纖用戶平均支付費用有增加跡象，簽約後取消服務的用戶數有減少，因此以「黃金線」（golden thread）來形容這已為其光纖業務編織好的趨勢。

他說，AT&T擴充光纖網絡同時，希望利用行動通信基地台把寬頻連接到家庭的「空中網路」（Internet Air）服務，以阻止客戶短期內琵琶別抱，但該月費55美元服務尚未普及。Verizon和T-Mobile也有類似空中網路服務，收費較低。史坦基說，對部份客戶來說，AT&T月費沒有貴太多，因此還不構成重大壓力。