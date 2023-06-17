Stellantis將推歐製平價電動車

全球第三大汽車製造商Stellantis宣布，將於今年10月中發表旗下首款歐洲製造的平價電動車，凸顯歐洲車商在電動車領域急起直追，試圖挑戰中國大陸在該市場的主導地位。

Stellantis旗下法國汽車品牌雪鐵龍（Citroen）表示，全新的雪鐵龍e-C3車款具備320公里的續航里程與57分鐘「快速充電」功能。預計今年底提供預訂服務，於2024年第二季開始交車。

Stellantis5月間表示，為進一步打入電動車市場，他們今年將在產品陣容裡加入9款新的純電動車，目標希望2024年底旗下純電動車增加至47款。雪鐵龍則計劃明年底前，旗下車款全都推出電動車版本。

財報顯示，Stellantis今年首季純電動車銷售較前一年同期暴增22％。該公司首季營收年增14％至472億歐元，高於市場預估的455億歐元。

國際能源總署（IEA）數據顯示，歐洲是全球第二大電動車市場，2022年電動車銷售勁揚逾15％，占整體車市的2成以上。2028年電動車銷量估攀抵2,590萬輛。瑞典富豪汽車（Volvo Cars）執行長羅文（Jim Rowan）6月8日接受財經媒體CNBC訪問時表示，大陸未來不太可能主導電動車市場，原因是大陸電動車品牌想拿下歐美市場並非易事。