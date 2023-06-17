豐田揭新一代電車 股價飆

日本汽車業龍頭豐田（Toyota）發表全新電動車戰略，展現搶攻市場雄心，加上高層改組獲股東支持，激勵豐田股價大噴發，創14年來最佳單周表現。

在紐約證交所掛牌的豐田汽車，15日股價曾衝上169.07美元的52周新高，全周可望繳出14.5％漲幅，創2009年以來最佳單周表現。這也是20多年來，豐田股價第三度見到兩位數周漲幅。

根據財經媒體MarketWatch的數據，豐田股價在過去1個月漲了18％，今年迄今漲幅超過23％。汽車業正從新冠疫情及供應鏈瓶頸導致庫存創歷史新低的低潮復元。

豐田13日發表全新電動車戰略計畫，要與美國特斯拉、中國比亞迪等電動車大廠一較高下。豐田雖穩坐全球汽車龍頭寶座，但在電動車布局上，挨批慢半拍不夠積極。

豐田宣布2026年起推出新一代電動車，包括搭載「全固態電池」的電動車，於2027年或2028年上市。

豐田電動車部門BEV Factory總裁加藤岳夫（Takero Kato）透露，豐田新一代電動車電池的續航力可達1,000公里，目標2030年前量產170萬輛。

摩根士丹利分析師Shinji Kakiuchi在致投資人報告中指出，豐田化被動為主動公開新一代電動車及相關電池的戰略布局，巧妙回擊對其電動車布局落後對手的批評，他們期待接下來豐田的電動車獲利能捎來喜訊。

豐田緊接著於14日召開股東大會，股東表決支持豐田高層及董事會改組，包括同意創辦人之孫豐田章男（Akio Toyoda）續留董事會及連任董事長。

但值得注意的是，這回豐田章男續任董事長僅獲85％股東贊成，創近5年新低。