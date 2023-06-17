AI題材燒 那指周線連八漲

華爾街股市上周五（16日）漲多拉回，但周線在AI題材續燒與聯準會（Fed）如預期暫停升息刺激下全面收高，標普5百指數大漲2.6％，周線連5漲，那斯達克更飆高3.3％，不僅連8紅，更創3月以來周線最大漲幅。分析師表示，由於經濟基本面比預期強勁，加上AI熱潮短期不會退燒，美股後市持續偏多。

美股19日逢6月節休市一天。美股16日開高後引發獲利了結賣壓，大盤隨即由高檔滑落，3大指數全告收黑，道瓊工業指數下跌逾100點或0.3％，標指收低0.4％，那指跌幅較大達0.7％。

3大指數周線全收長紅，道指上漲1.3％，連3周收紅，標指單周大漲2.6％，連5漲，較熊市低點已狂飆26％，那指周線勁揚3.3％，連8紅，改寫2019年以來最長連紅紀錄。標指與那指上周均觸及2022年4月以來新高。

Fed上周召開例會後如預期暫停升息，雖暗示年底前可能再升2碼，但市場認為至少Fed貨幣政策風向已確定，許多交易員與經濟學家並指出，就算可能再升息，但緊縮循環隨時可能畫下句點，而且Fed還暗示，美國經濟陷入衰退的機率偏低。

Wilmington Trust投資長羅斯（Tony Roth）指出，「大盤最近漲勢有輪動到其他非科技類股的情況，代表市場認為美國很有機會可以避免經濟衰退。」

安達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Ed Moya）表示，「華爾街樂觀認為AI熱潮短期不會退燒，加上等待進場的游資仍相當可觀，美股周線連漲氣勢可望維持不墜。」AI當紅炸子雞輝達上周再噴漲10％，AI概念股微軟上周四飆新天價，全周漲近5％。