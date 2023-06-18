輝達、台積都入列 美銀點名10大AI概念股

OpenAI去年推出聊天機器ChatGPT以來，全球掀起人工智慧（AI）狂潮，AI成為兵家必爭之地，美國銀行（BoA）精選10大AI投資概念股，微軟、輝達和台積電等企業入列。與此同時，輝達則成為摩根士丹利的AI投資首選，並將目標價上修至500美元。

AI、自動化和機器人令許多企業受惠，不過以AI為業務主軸的企業並不多。美國銀行精選的10大AI概念股包括微軟、谷歌母公司Alphabet、輝達、臉書母公司Meta、台積電、艾司摩爾（ASML）、思愛普（SAP）、RELX、Arista Networks和百度。

微軟在2019年便對OpenAI注資10億美元，今年更宣布對該公司進行為期多年、金額達數十億美元的投資，凸顯其看好OpenAI與AI的前景。由於微軟在AI與機器學習的機會和Azure業務擴張，分析師看好微軟股價持續攀升。美銀給予微軟股票「買進」投資評等和目標價340美元。微軟16日收盤價342.33美元已超越美銀的目標價。

鑑於市場對CoWoS需求激增，晶圓代工龍頭台積電的營收前景看俏，美銀預測，今年下半年台積電的營收可望從周期性低點反彈，給予台積電ADR「買進」評等和目標價115美元。台積電ADR在16日收低0.58％，報104.57美元，今年迄今累計勁升逾40％。

而受到投資人熱烈追捧的輝達是美銀看好的AI概念股之一，美銀給予「買進」評等和目標價500美元。分析師預期輝達將拿下65％的AI加速器市占。

另一方面，輝達取代超微（AMD），成為摩根士丹利的AI投資首選。摩根士丹利將輝達目標價由450美元上修至500美元，意味著將較16日收盤價426.92再漲17％。今年迄今輝達股價暴漲200％，市值跨越1兆美元大關，來到1.05兆美元。

谷歌多項業務運用到AI與自動化技術，包括廣告訂價、內容推廣和Gmail垃圾信過濾等。以AI為基礎的廣告技術，將讓該公司成為重要的長期AI受惠者。美銀給予Alphabet股票「買進」評等和目標價128美元。

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