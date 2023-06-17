台股5年前演過! 老謝爆日散戶押錯寶下場

台股與日股今年以來表現相當強勢，未來前景受到市場高度關注，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，包括巴菲特在內的外資大賺一筆，但日本散戶卻賣光手上股票，還搶買二倍槓桿的反向ETF，導致日股大漲卻出現虧損，如同2018年預測台股有天會衝過12682點一樣，無感、唱衰的人比比皆是。

謝金河提到，企業界人士大多數都不相信日本會起來，停留在過去低迷的印象中，就連日本人自己也都不相信日本會再起，「日本股市到今天為止，漲幅逾26%，除了費城半導體指數，那斯達克指數外，日股漲幅名列前茅，這是過去失落三十年來從未見過的景象。」

謝金河分析日本奮起的主要原因，除了2012年時任首相安倍晉三的經濟三支箭，包括日圓貶值、財政寛鬆及結構調整，鋪陳日本再起的因子，其次則是日本人還債，還了將近三十年已經無債一身輕。

此時，美中角力日本向美國靠攏，獲得強勢再起的力量，謝金河說：「日本身上的綑龍索拿掉，龜息卅年的日本，威力當然不可小覷。」

然而酣睡多年的日本人，面對這個資金大浪，卻沒辦法好好把握，謝金河表示，「今年日本最暢銷的商品是二倍槓桿的反向ETF，做空也就算了，很多人是兩倍放空，這一個月來日股大漲，日本投資人賠慘了。」

謝金河提醒，日本遇到的狀況就如同2018年預測台股有天會衝過12682點一樣，許多人還是抱持無感、看衰的態度。藉此經驗暗示投資人資金大浪來襲時，選錯邊下場慘。

（中時新聞網 郭宜欣）

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