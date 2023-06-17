澳洲總理霸氣承諾 每人都有屋可住！

澳洲政府17日做出政治承諾，在當地生計花費愈來愈高之下，為了紓解民眾生活壓力，將投入30億澳元，約20.6億美元用來提供數千套新公宅，讓大家都有地方可以居住。

總理艾班尼斯表示，部分最慢要在2025年6月30日之前使用的經費，預定將在兩周內，就會撥給各州以及領地政府使用。目標很明確，就是要幫還在等公共住宅的澳洲民眾，增加房屋供給數量。

這位澳洲總理誓言，在自己領導的工黨政府下，每位澳洲人都應該有個安全的地方可遮風避雨，百分之百是公營住宅，這些錢就是要用在公宅上。艾班尼斯把為澳洲民眾提供更多住所，列在首要施政方針內，故2023財年額外多投入至少95億澳元。

5月時，澳洲政府曾表示，未來4年期間將在聯邦預算內，納入實施對象為家庭以及澳企，約146億澳元的生計減輕補助費用。同時，澳洲政府也承諾不會引發很難再下降的高通膨。

這個澳洲中間偏左派的工黨政府，曾希望設立1個規模有100億澳元的住房基金，新蓋至少3萬套房價較平實合宜的房子，但不幸卻在議會中，遭到少數黨的參議員給封殺。

根據澳洲官方資料，2021年6月時約有417,800戶家庭參予政府的社會居住計畫政策，像是公共住宅就是其中之一項目，比2008年6月的378,600戶要明顯增加不少。

（時報資訊 柳繼剛）

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