聯準會暫停升息 科技股基金近周轉為買超

聯準會如預期暫停升息，早在聯準會宣布前，市場資金流向已反映聯準會暫停升息的預期，科技股基金近周轉為買超，美股基金更是出現238億元的周買超。

富達投信表示，根據EPFR Global資料顯示統計，截至6月14日為止整體股票基金已連三周買超，單周買超逾220億美元，其中以美股基金周買超金額最高，周買超來到238億元；中國基金則連9周買超，單周買超18.3億美元，然歐股基金則連14周賣超，單周賣超24.5億美元。

另外，在產業類股資金流向部分，富達投信說，雖然科技股基金轉為買超，單周買超39.3億美元。但健康醫療類股基金連5周賣超，單周賣超6.5億美元。消費類股基金連2周買超，單周買超4.4億美元。

對於聯準會宣布暫停升息之後，富達國際表示，美國可能於2023年底或2024年初出現溫和經濟衰退，此波景氣循環在新冠疫情影響下，所受之衝擊與影響較為長期且多變，投資團隊持續關注緊縮貨幣政策對今年經濟增長的下行風險。對於資產配置，考量目前銀行業信貸之不確定性，短期給予審慎投資評等。對於股市，相對看好新興股市展望；對於信用債，相對看好投資等級債；對於政府債，考量升息近尾聲且具防禦性，因此給予加碼之投資評等。

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