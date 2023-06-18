英國央行升息循環將持續到明年

繼超級央行周結束後，未來一周還有包括英國、挪威、印尼與菲律賓等其他國家央行的決策會議將陸續登場，當中又以英國央行會議最為動見觀瞻。外界預期該央行可能是這波全球貨幣緊縮循環中，率先扣下升息第一槍，但同時也將最後結束該循環的主要央行。

儘管聯準會在日前會後決定對升息按下暫停鍵，不過英國央行預料將不會跟進，主因為英央自2021年底成為首個啟動升息循環的央行後，迄今雖已經調升超過4個百分點，將利率升至4.5％，然而英國經濟卻降溫不足。根據英國國家統計局發布的統計數據顯示，到截至4月的3個月期間，英國薪資年增7.2％，失業率也意外降至3.8％。

英央官員Catherine Mann坦承她對英國通膨壓力居高不下感到相當憂心，特別是員工的薪資增幅、具有黏性的核心通膨，以及服務業令人不安的價格漲幅。英國就業市場的強勁不減，也表明英央雖然累計已調高利率12次，然而到目前這些升息舉動還是無法有效冷卻過熱經濟，這也讓英央被迫繼續進行緊縮。市場現今預測，該央行下周升息1碼應是毫無懸念。

更引發關注的是這波升息循環將走到何處才是終點，高盛分析師Isabella Roseberg表示，比起其他央行，英國央行還有一段長路要走。英國4月通膨率為8.7％，為七大工業國最高，貨幣市場預期英央有50％的機會將把利率調高到6％，這代表該央行將須再度升息150個基點，若按目前的升息速度前進，這波緊縮行動預料將持續到明年。