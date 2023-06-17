布林肯赴中前受訪 透露首要目標

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）將於本周末啟程前往中國，他在16日的新聞發布會上指出，中美雙方建立溝通渠道具有其重要性，而此行的目的，是要確保美中之間的競爭關係不會演變成公開衝突。

布林肯原定於今年2月訪中，但當時爆發「偵察氣球事件」，中美關係急遽降溫，使美方推遲了布林肯的中國行，時隔多月，美國國務院於14日宣布，布林肯將於18日至19日重啟訪中行程，成為五年來首位訪中的美國國務卿，不過美國官員早前表示，並不期待布林肯此行能讓美中關係有重大突破。

布林肯16日與到訪美國的新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）一同召開新聞發布會，布林肯在會中表示，其在這趟行程中，將會就一系列問題開誠布公地進行討論，並強調此行的目的是建立中美雙方開放且有力的溝通管道，將會試圖找出中美雙方能合作的領域，也會就部分因政治原因遭拘留於中國的美國公民進行討論。

布林肯強調，中美之間激烈的競爭意味著雙方需要持續地維持外交往來，以確保競爭不會演變成為對抗或是衝突，此行將會是重要的一步。

新加坡外長維文則在新聞發布會上指出，布林肯的中國行將會是非常重要且關鍵的時刻，因全球所有國家都在關注中美間的互動，希望中美雙方能夠處理分歧，並且建立開放的溝通渠道，也維持相互信賴、相互理解的關係。

美國官員預估，布林肯的訪問將為中美雙邊會議鋪路，財政部長葉倫和商務部長雷蒙多未來皆可能出訪中國。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會的資深研究員馬安洲（Andrew Small）研判，雙方都希望透過此次機會向他國表明，中美正在負責任地處理其雙邊關係，對於中國而言，其必須向南方國家展示正面形象，而美國則必須安撫其合作夥伴及盟友，有鑑於此，即使雙方只是做做樣子也對於其自身有好處。

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