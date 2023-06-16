美光挨一拳 估中國市場半數營收受衝擊

中國日前以國家安全為由禁止關鍵產業採購美光（Micron）的產品，美光（Micron）16日對此指出，此禁令預計將對該公司的營收造成衝擊，預料其在中國的半數收入會受到影響。

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）自今年3月開始對美光銷往中國的產品進行審查，隨後於5月公布調查結果，稱美國的產品存有嚴重的網路安全問題，未通過審查，因此中國營運商應停止採購美光的產品，此舉使美光在中國面臨禁售危機。

美光周五對此表示，中國和香港市場帶來的收入（包括直接銷售以及通過分銷商進行的間接銷售）約占該公司全球營收的四分之一，在中國網信辦祭出禁令後，預估中國市場的半數收入將會受到影響，相當於總營收的低兩位數。不過該公司表示，其正在努力緩解影響，並預估按季營收差異會加大。

美光補充指出，中國監管機構的做出的結論仍然具有不確定性，不過該公司的部分客戶已接到中國政府的聯繫，就其未來是否繼續使用美光產品進行討論。

不過，對於祭出禁令的中方，美光早前決定遞出橄欖枝，除了通知力成將執行收購其西安廠房設備外，也宣布將斥資逾43億人民幣於西安建設新的封測工廠，引進全新且高性能的封裝與測試設備，以滿足中國客戶的需求。美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）強調，「這項投資象徵著美光對中國業務與中國團隊成員堅定不移的承諾」。

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