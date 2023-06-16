美股四巫日 道瓊挫108點 標普連6紅止步

美國最新的消費者通膨預期數據大幅回落，惟兩位聯準會官員釋出鷹派言論，華爾街股市16日開高後震盪走低，且適逢美股「四巫日」（即指數期貨、指數期權、個股期貨及個股期權同日結算），三大指數終場皆收跌，為6月5日以來的首次，道瓊工業指數盤中最高曾漲180點，其後回落逾100點，而標普500指數與那斯達克指數則無緣連7紅。

道瓊工業指數終場下跌108.94點，或0.32%，收在34,299.12點；標準普爾500指數下跌16.25點，或0.37%，收在4,409.59點；那斯達克指數下跌93.25點，或0.68%，收在13,689.57點；費城半導體指數下跌34.914點，或0.94%，收在3,673.144點。

數據方面，密歇根大學公布美國6月消費者信心指數，初值為63.9，高於預期的60及前值59.2，也創下四個月來的高點，至於市場關注的通膨預期也有所放緩，未來1年的通膨預期初值報3.3%，創下2021年3月以來新低，遠低於市場預期的4.4%與前值4.2%，而未來5至10年的通膨預期初值則是3%，符合市場預期。

政經方面，兩名聯準會官員皆表示，有鑑於核心通膨仍然頑固，聯準會可能需要進一步升息。理事沃勒（Christopher Waller）稱，美國經濟在很大程度上仍在快速發展，核心通膨並未如預期下降，可能需要更多緊縮政策方能使其有所進展。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）亦指出，他期望市場需求放緩、讓通膨快速回落至2%目標，但若未來的數據無法證明此事，他樂見聯準會近一步升息。

兩名聯準會官員發表鷹派言論後，美國國債價格盤中跳水、殖利率拉升，10年期美債殖利率最多攀升8.2個基點至3.81%，2年期美債殖利率抽升16.4個基點，報4.789%。

美國國務卿布林肯將於18日至19日訪問中國，將會是五年來首位訪中的美國國務卿，不過，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）皆表示，美方並不期待布林肯此行能讓美中關係有重大突破，蘇利文指出，布林肯此行是為向中國解釋美國的政策，美國將尋求以「積極的外交政策」來處理世界兩大經濟體之間的緊張關係。

個股方面， 外媒報導指出，英特爾與德國政府即將針對設廠補助一事達成最終協議，金額可望從原先協商的68億歐元提高至99億歐元，而德國經濟部則表示，目前正與英特爾進行密集談判，不過並未透露資金補助的相關細節。英特爾股價周五揚升1.54%，來到每股36.37美元。

龍頭科技股周五則普遍收跌，微軟跳水5.77美元，跌幅1.66%，收在342.33美元；Google下滑1.73美元，跌幅1.38%，收在124.06美元；亞馬遜挫跌1.62美元，跌幅1.27%，收報125.49美元；蘋果下挫1.09美元，跌幅0.59%，收184.92美元；Meta下滑0.83美元，跌幅0.29%，收報281.00美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.61美元，跌幅0.58%，收在104.57美元；日月光ADR收挫0.09美元，跌幅1.01%，收報8.85美元；聯電ADR下滑0.17美元，跌幅1.91%，以8.75美元作收。

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