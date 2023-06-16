AI危害人類？Meta科學家：還不及狗聰明

AI（人工智慧）當道引發危害人類的激辯，但臉書母公司Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）指出，就算像當紅聊天機器人ChatGPT這類AI系統，還不具人類等級的智慧，甚至沒有狗聰明。

楊立昆係14日出席Viva Tech會議，被問及當前AI的侷限性時發表上述看法。他強調生成式AI僅接受語言訓練，所以沒那麼聰明。

他說：「那些系統的智慧依然非常有限，因為它們純粹靠文本訓練，大量的文本，所以對現實世界的基本事實根本不了解。而人類知識大多與語言無關，部分人類經驗未被AI汲取。」

這位Meta首席AI科學家透露，Meta正努力用影片訓練AI，而非只靠語言。

當紅炸子雞ChatGPT，是矽谷新創公司OpenAI根據大型語言模型（LLM）開發出來，此AI系統受大量語言資料訓練，用戶可透過問答方式與ChatGPT互動，此聊天機器人用我們懂的語言回應。

楊立昆還提到，AI有本事通過美國律師考試，卻不會把碗盤放入洗碗機，這種10歲小孩「10分鐘就學會」的事。

他表示，未來會出現比人類還聰明的機器，「我們不該將此視為威脅，應看成是有益人類之事。屆時我們人人都有AI助手，就像日常生活中協助你的員工，只是比你聰明。」

楊立昆指出，必須將AI系統塑造成「可控制且基本上服從人類」，對於機器人接管全世界的觀點他予以駁斥。

他說：「科幻小說老散播這種恐懼，說什麼機器人要是比人類還聰明，就會接管全世界。聰明和想掌管全世界根本是兩回事。」

出席同一場會議的法國經濟社會理論家阿塔利（Jacques Attali）認為，AI是好是壞端看人類怎麼使用。

但他對未來持悲觀看法，「眾所周知，人類在未來三、四十年面臨諸多危險。」他最擔心的是氣候災難及戰爭，他怕機器人站在人類的對立面。

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