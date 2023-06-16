無懼封殺 美光加碼投資陸 收購力成西安廠

儘管遭中國政府調查，美國內存晶片製造商美光16日表示，將繼續致力在中國發展，並將在未來幾年投資人民幣43億元（6.03億美元），在中國西安投資建設封裝廠。

該公司已成為中國監管機構的目標。中國監管機構上個月以未通過網路安全審查為由，下令停止採購美光產品。美光16日在微信上公布的聲明中沒有提及審查決定。

美光首席執行官Sanjay Mehrotra表示，上述投資項目表明美光對其中國業務和團隊的堅定承諾。該公司表示，這項投資將包括從台灣封測廠力成位於西安的子公司購買封裝設備。美光自2016年以來一直在該工廠使用設備。

美光還將在該廠開設一條新生產線，生產行動DRAM、NAND和SSD產品，以加強工廠的封裝和測試能力。

美光沒有透露這筆交易的價值，但表示將向力成西安子公司的1,200名員工提供合約，該投資將創造額外500個工作崗位。

美光補充，這將使美光在中國的員工人數超過4,500人。

（工商時報 賴瑩綺）

西安廠擬賣美光 力成：營業負面衝擊有限

力成（6239）宣布，日前收到美光Micron將執行購買力成半導體（西安）有限公司資產權利的通知。力成擬出售力成半導體（西安）有限公司資產予美光，並強調，移轉西安廠的營運並不會對力成產生任何重大的財務影響，營業額的減少在一年過渡期後才會發生。

力成西安廠設立於2014年，其目的在於提供美光供應全球電腦使用WBGA封裝技術的動態記憶體（DRAM）。依2016年1月生效的服務合約約定，合約滿6年後，美光有權利購買力成西安的資產，並約定當美光決定購買後，雙方有一年的執行資產移轉交割過渡期。

力成於本周收到美光正式提出決定購買力成西安資產的通知。基於合約約定，力成認為接受美光的要求最符合雙方的利益。力成將於6月27日召集臨時董事會核議此資產買賣交易案。

力成與美光保有長期的合作夥伴關係，並可望雙方仍然會在既有的基礎上，持續加強彼此的合作。

對力成而言，移轉西安廠的營運並不會對力成產生任何重大的財務影響，營業額的減少在一年過渡期後才會發生。力成去年已經在台灣重建擴充新的WBGA產能。近幾年積極努力拓展邏輯及高階封測市場，且已取得明顯的進展。這些產能將會持續貢獻營收及獲利。力成認為移轉西安廠的營運對力成營業額的負面影響是有限的。事實上，這也移除了投資者這幾年來對力成一個不確定因素的憂慮。

（時報資訊葉時安）

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