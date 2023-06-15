投資人押注升息將告終 美股三大指數收高

美國聯準會（Fed）於14日結束為期二日的利率決策會議，決議將聯邦基金利率維持於5％至5.25％的區間，為去年啟動升息循環以來的首次暫停，投資人押注升息將到終點，道瓊工業指數15日上漲超過400點，標普500指數也觸及13月新高點，有望創下3月以來的最強單周漲幅。

道瓊工業指數15日勁揚428.73點，或1.26％，收34,408.06點；標普500指數上揚53.25點，或1.22％，收4,425.84點；那斯達克綜合指數揚升156.34點，或1.15％，收13,782.82點；費城半導體指數下跌31.69點，或0.85％，收3,708.06點。

數據方面，儘管美國初領失業金人數高於預期，但由於消費者對汽車和建築材料的購買力增加，零售額在5月份意外上升，可能有助於在短期內避免經濟衰退。

投資策略公司BCA Research首席美國股票策略師Irene Tunkel 表示，申請失業救濟人數增加，助長了聯準會升息已到終點的押注，與高於預期的零售銷售結合，看起來像是美國經濟「軟著陸的要素」。

不過，雖然聯準會如預期暫停升息，但主席鮑爾會後發言澆熄市場對今年內降息的期待，他暗示降息至少要等「幾年後」。而Fed最新利率點狀圖意外偏鷹，顯示年底前可能再升息2碼。

地緣政治方面，中國與美國於14日宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在本月18日至19日訪問中國，成為五年來首位訪中的美國國務卿。美國官員指出，美方並不預期此行可以取得突破或轉變，但希望與中方維持溝通渠道，以降低雙方衝突的風險。

個股方面，在人工智慧（AI）熱潮持續推動下，微軟15日飆升至52周新高，交易價格接近自2021年11月創下的每股349.67美元的歷史高點。該股周四勁揚10.76美元，漲幅3.19％，收348.10美元。微軟股價今年以來已上漲了44％。

根據路透14日報導，兩名知情人士稱，微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將於16日會見中國國家主席習近平。比爾蓋茲14日在推特上推文表示，已抵達北京。

其他大型科技股周四全面上漲，蘋果收漲2.06％，報每股186.01美元；Meta上漲8.48美元，漲幅3.10％，收在281.83美元；亞馬遜揚升0.69美元，漲幅0.55％，收報127.11美元；Google漲1.41美元，漲幅1.13％，收報125.79美元。

台股ADR方面，台積電ADR續下滑1.78美元，跌幅1.66％，收報105.1800美元；日月光ADR上漲0.02美元，漲幅0.22％，收報8.9400美元；聯電ADR揚升0.05美元，漲幅0.56％，以8.9200美元作收。

延伸閱讀

Fed升息循環未完待續 6月會議重點一次看

鮑爾潑冷水 美降息要再等個幾年

布林肯將訪中 美官員：不期望有重大突破

比爾蓋茲訪中 傳16日將會晤習近平