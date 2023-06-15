ECB連八度升息 暗示繼續緊縮貨幣

歐洲央行（ECB）15日公布利率決議，一如市場預期宣布升息1碼，將基準利率調升至22年最高水準。歐洲央行連續八度升息，並暗示將繼續緊縮貨幣，向外界展示打擊通膨的決心。

歐洲央行有意繼續升息，歐元兌美元應聲躥揚至1個多月新高，午盤勁升0.5％，報1.089美元。

歐洲央行在決策會議後宣布升息1碼，將存款利率調升至3.5％，再融資利率站上4％，創下2001年來最高紀錄。歐洲央行並表示，7月起不再對資產收購計畫進行再投資。

歐洲央行指出，「未來的利率決策將確保基準利率充份達到限制性水準，以便讓通膨適時回到2％的中期目標，並在必要時讓利率維持在該水準。」

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在記者會明確表示，7月再次升息的可能性非常高，歐洲央行沒有考慮停止升息，我們尚未抵達目的地，仍有工作待完成。歐元區核心通膨率（不計食品與能源）依然強勁，薪資逐漸成為通膨壓力的一大來源。

相較於歐洲央行有意繼續緊縮貨幣，美國聯準會（Fed）連續十次升息後，14日例會終於暫時停下升息步伐，讓聯邦基金利率維持在5％至5.25％區間。

歐洲央行同時上修通膨預測，預估通膨到了2025年都還位在2％的目標之上，並暗示未來幾個月還會再升息一次。歐洲央行預估今年通膨達5.4％，明年下降至3％，2025年再降至2.2％。

鑑於高通膨持續打擊經濟，歐洲央行下修經濟成長預測，預估今年成長0.9％，明後兩年擴張1.5％，相較於3月預估的今年成長1％，明後兩年上升1.6％。

歐元區目前的通膨率依然在高檔徘徊，而核心通膨才開始降溫。5月通膨年增6.1％，為歐洲央行目標的3倍有餘。通膨頑強支撐歐洲央行繼續緊縮貨幣。根據路透社近期調查顯示，經濟學家預期歐洲7月再次升息。

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