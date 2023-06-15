大摩:亞洲通膨觸頂 年底經濟成長超越歐美

摩根士丹利預測，亞洲的通膨已經觸頂，且大致未受升息衝擊，預期今年底前亞洲的經濟成長率可望大幅超越歐美。

摩根士丹利首席亞洲經濟學家艾亞（Chetan Ahya）在網路研討會表示，今年第四季前，亞洲的經濟成長率可望較美國與歐洲高出450個基點。

艾亞預期亞洲今年的經濟成長力將更穩健，大陸可望在下半年出現廣泛復甦，印度、印尼和日本三大經濟體將展現強勁的內需。在此同時，西方經濟體則相對疲弱。

艾亞指出，頑固的通膨將抑制歐美經濟成長力道，兩地央行必須將利率升至限制性水準，才能遏阻通膨。相較之下，亞洲並未像歐美一樣大受升息衝擊，且亞洲的通膨率也只有歐美的一半。

艾亞認為，亞洲的通膨問題不如歐美嚴峻，亞洲通膨已經觸頂。到了9月或10月，8成亞洲國家的通膨可望返回央行的舒適區。

亞洲包括韓國、澳洲、印度、印尼和新加坡等央行，皆已停下升息步伐。相較之下，美國聯準會（Fed）利率連十升後，本周終於暫時停下升息腳步。

大陸將在下半年展現更廣泛的復甦，為亞洲成長的推動力之一。摩根士丹利預測大陸今年經濟將成長5.7％，優於去年的擴張3％。

此外，大型經濟體印度、印尼和日本各自的內需復甦循環，亦是亞洲成長的重要支撐力道。

艾亞表示，印度在過去5年來採行結構性改革，推升私人投資上揚。他預測印度今年經濟成長率上看6.5％，較國際貨幣基金（IMF）預估的成長5.9％更加樂觀。

摩根士丹利認為，日本處於脫離通縮，且通膨問題還沒有歐美般嚴重的「甜蜜點」，創造了讓經濟機器運作的環境。

經濟學家指出，印尼採行傳統總經政策協助壓低通膨，歸功於政府致力讓財政赤字占國內生產毛額（GDP）比重低於3％。印尼公共負債占GDP比率低於40％，為新興市場國家最低之一。

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