美對台韓售陸晶片讓步 外媒分析原因是這

美國數年來加緊限制半導體技術輸往中國，卻在日前出乎各界意料地延長台積電與三星供應中國大陸晶片的豁免期。美媒分析稱，美方此舉可能是為美國國務卿布林肯訪華創造氣氛，也避免晶片價格暴漲並爭取盟友支持。至於未來美國是否持續以半導體供應鏈的鬆緊做為對華政策的手段，仍需視美中關係的進展而定。

《華爾街日報》對此分析稱，中國和美國之間圍繞晶片主導權的爭奪激戰正酣，但這場晶片戰爭不會是一場直來直去的交鋒，而是需要讓步和策略。最重要的是，美國將需要其盟友的繼續支援。最近的消息顯示拜登政府明白這一點，它將有助於避免晶片價格暴漲，也避免對美國自己的晶片製造計畫造成傷害。

報導說，去年10月份拜登政府發佈了嚴格的限制對華出口先進制程晶片製造設備的規定，但給予韓國和台灣這些晶片廠商一年的豁免期，豁免期將於今年10月到期。拜登政府表示，美方計畫延長對韓國和台灣頂尖晶片企業的豁免，這意味著韓國三星電子和台積電等晶片廠商10月份之後可以在中國維持甚至擴大各自生產設施。

報導分析稱，美國這一決定背後可能考慮供應鏈的現實狀況，以及其外交政策目標，包括關鍵盟友的支持。

從半導體市場觀點來看，中國是全球最大的半導體市場，去年全球5740億美元的晶片銷售額中占近1/3，其中許多晶片在大陸被用於製造出口至世界各地的設備。其中韓國存儲晶片製造商在中國的業務規模尤其龐大，根據集邦科技的數據，三星和SK海力士生產NAND晶片的工廠約占全球NAND總產能的1/4。惠譽國際評級(Fitch Ratings)稱，三星約40%的NAND產能在中國，SK海力士半導體的NAND有20%的產能在中國，以及40%至50%的DRAM產能在中國。如果突然停止上述所有的在中國的生產，可能會擾亂許多電子設備的供應，也會重創三星和海力士半導體，而這2家公司對這些中國製造工廠投資了數十億美元的資金。

另外，美國自己的晶片製造計畫也離不開三星電子和台積電，這兩家公司是全球最先進製程晶片的生產商。二者都準備在美國投資數以十億計美元，但也擔心要是接受美國的補貼，《晶片法案》(Chips Act)會限制其在華投資。如果兩家公司中的任何一家大幅縮減在美國的大型計畫，同時在各自的本土或歐洲等地增加投資，都將對上述美國計畫構成重大打擊。

報導認為，也許最重要的是允許外國晶片製造商繼續在中國生產成熟製程的半導體，對中國的幫助可能沒有許多批評者認為的那麼大。即使有豁免，中國企業仍然很難升級其業務以製造尖端晶片，它們將無法從荷蘭公司阿斯麥(ASML)進口用於製造最先進製程晶片的極紫外光刻機。

此外，鑒於三星電子和台積電都非常清楚智慧財產權被竊的風險，兩家公司不太可能希望在中國建立非常先進的工廠，而是將在各自的本土建造這些工廠，或者在《晶片法案》取得成功的前提下在美國建造。同時，這兩家公司在中國的工廠將繼續運行，但距離尖端技術將越來越遠。

報導表示，與中國打一場晶片戰既不會易如反掌，也不會速戰速決。要取得成功，美國將需要大量的科技力量，也需要朋友和盟友的助攻。

文章來源：美國給對華晶片限制「放水」是合理之舉

（中時新聞網 盧伯華）

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