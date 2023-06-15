加國稱中國操控亞投行 陸外交部回應了

中國大陸外交部發言人汪文斌15日主持例行記者會。有記者提問，加拿大正在調查亞洲基礎設施投資銀行，並將「凍結」與亞投行的關係，同時調查所謂「亞投行由中國操控」的指控。對此，汪文斌回應，中方作為亞洲行最大股東，將繼續為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。

汪文斌表示，亞投行成立七年多來，在各成員共同努力下，堅持國際性、規範性、高標準營運，在機構建設、戰略政策、投資業務等方面取得一系列重要成績，得到國際社會廣泛認可。

汪文斌稱，關於有關職員辭職的具體問題，可以向亞投行詢問。亞投行在職員招聘和管理當中，堅持公開、擇優、透明原則，職員來自65個國家和經濟體，其雇主口碑得到普遍肯定。

中方作為亞洲行最大股東，將繼續同各方一道，堅持多邊主義，共同支持亞投行，辦好亞投行，為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。

（中時 李文輝）

中駐加使館 ：亞投行被中共控制純屬謊言

加拿大宣佈，凍結與亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的聯繫，並調查有關該行受中國共產黨控制的説法。中國大陸駐加拿大大使館回應稱，所謂亞投行被中國共產黨控制的說法，純屬謊言。

亞投行全球傳播總監、加拿大籍的畢加博，在社交網站公布辭職消息，直言身為愛國的加拿大人，辭職是唯一可做的事。他聲稱亞投行受中國共產黨員主導，存在「有毒」文化，加拿大作為亞投行成員不符該國利益。

加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）隨即宣佈，凍結與亞投行的關係，即時停止所有由政府主導與亞投行之間的活動，她已經指示財政部調查有關亞投行的指控，以及加拿大參與亞投行的情況。且審查行動將從速進行，完成後不排除會有任何結果。分析指，她的言論暗示加拿大可能會退出自2018年3月加入的亞投行。

中國大陸駐加拿大大使館表示，中國大陸是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策。有關個人對亞投行的言論純屬嘩眾取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。亞投行亦發聲明指，畢加博有關亞投行的公開評論和定性是毫無根據和令人失望。

（中時 林勁傑）

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