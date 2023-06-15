聯準會預告再升息2次 攻略守則看過來

在美股強勁反彈之際，聯準會雖如市場普遍預期暫停升息，但同時也發出立場意外強硬的訊息，這無疑給投資人出了一道難題：如何繼續參與這一波升勢，同時防範進一步收緊貨幣政策可能帶來的動盪。

聯準會周三維持利率不變，仍為介於5%~5.25%，此決議符合市場普遍預期，但同時暗示到今年底可能還會再升息50個基點，至5.50%~5.75%，以應對意外強勁的經濟，以及通膨降溫速度放緩。

這意味著聯準會今年可能再升息2次，令先前普遍預期今年可能再升息1次的大部分投資人感到意外。在聯準會發布政策決議後，操盤手開始提高對於利率到頂時的預測。

聯準會的「鷹派暫停」比市場預期更為強硬，投資人如何看待？應如何布局才能進可攻、退可守？

許多投資人認為額外再升息50個基點本身不太可能阻止美股反彈。

標普500指數已從去年10月觸及的低點上漲24%。自去年3月以來，聯準會已將其基準利率調升500個基點，現在市場普遍認為該央行的升息周期接近尾聲。

有些人則越來越擔心貨幣政策緊縮將增加金融體系出現騷動的可能性，像是今年早些時候數家知名銀行接連倒閉並導致金融市場陷入震盪好幾個星期的危機。

儘管經歷了史上罕見激進的升息周期，但美國經濟仍普遍強韌，但不包括銀行體系。隨著容易到手的資金持續枯竭，投資人對可能特別脆弱的領域已經警戒起來。被點名可能爆雷的包括商業地產，違約潮可能衝擊銀行、整體經濟，以及其他信貸市場。

投資管理公司Wilshire投資長Josh Emanuel警告「呷緊弄破碗」、欲速則不達，「我開始擔心信貸緊縮的風險升高」。他並表示，此時「underweight」級的股票很危險。由於經濟衰退的恐懼消退以及在AI狂熱帶動下，這些股票已經上漲。他表示自己正在撤離那些一旦市場壓力突然增加可能受到重創的資產，如小型股。

當分析師對某檔股票給出「underweight」評級，意味著這檔股票在未來某段時間的表現將不如同業平均表現或將比大盤差。

Sierra Investment Management投資長James St. Aubin在美股上漲期間一直加碼持有部位，但現在打算在趨勢開始出現變化時扭轉這個立場。他對於銀行體系可能再度面臨壓力保持警惕，認為長期利率上揚和債息曲線倒掛可能加劇這種壓力，「債息曲線倒掛的時間越長，給銀行業帶來的壓力就越大，因為放款將變得非常無利可圖」。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）也提出類似的看法，他在接受CNBC訪問時表示，如果聯準會遵循他們所說的路徑，他們將「破壞某些東西」。岡拉克建議加碼對優質債券的配置，同時減碼股票部位，並指出債息不斷上揚使債券變得更為便宜，對投資人而言也變得更有吸引力。

ClearBridge Investments投資策略分析師Josh Jamner表示，投資人將很快將開始把焦點轉向企業獲利等基本面，而非貨幣政策和通膨等宏觀問題，「在一年內升息500個基點之後，另外再升息25個或50個基點將不會成為影響經濟的關鍵因素」。

（時報資訊 柯婉琇）

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