世界遺產缺「電」 遊客頂40度高溫漏夜逃

疫情解封後，各國旅遊人潮紛紛出籠，不過受到氣候變遷和暖化影響，全球各地的夏天愈來愈熱，出國避暑有可能變成噩夢一場。最近在越南北部就有不少外國遊客，因為受不了酷熱的天氣，加上當地爆發缺電危機，還沒玩到行程就紛紛打包行李，提前返家。

根據越南快訊（VnExpress）報導，越南今年已經迎接460萬名遊客，占全年觀光人次6成，其中名列世界自然遺產之一的北越下龍灣深受觀光客喜愛，但當地旅遊業近來卻飽受缺電衝擊。一名來自新加坡的32歲遊客偉超（Weichao，音譯）到下龍市拜訪朋友，不料抵達的第一晚就遇上停電，一行人只能待在飯店大廳，拿扇子搧風降溫。「我們無法待在房間裡，實在是太熱了，」偉超說。

第2天也出現相同情況，電力說斷就斷。他們向當地人打聽情況，得知缺電問題要好一陣子才能解決，當下決定縮短行程打道回府。

另一對印度夫婦也很不幸，他們透過Airbnb訂房，當晚外出購物時剛好遇上停電，只能摸黑走8層樓回到住處，在完全沒有空調的房間度過一個晚上。後來他們決定隔天就離開。

報導指出，聖嬰現象導致越南北部地區降雨減少，熱浪頻繁出現，高溫有時甚至達到攝氏40度以上。越南電力監管局局長陳越華（Tran Viet Hoa）表示，北部的電力需求達到2萬兆瓦（MW），用電高峰期甚至高達2.35萬至2.4萬兆瓦，但供應能力只有1.75萬至1.79萬兆瓦，不得已只好採取限電措施。

文章來源：Blackouts prompt foreign tourists to flee northern Vietnam

（中時新聞網 黃凡甄）