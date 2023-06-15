外資大買+晶片股領漲 日經再創高

市場信心回籠，還有外資持續買超，日經15日在晶片相關族群上漲帶動下，繼續向創新高之路前進。早盤結束時，日經指數暫收33,615.57，漲113.15點或0.34%，續創33年新高。東證收2,304.87點，也漲10.34點或0.45%。

晶片相關類股表現較好，像是愛德萬測試漲3.54%，東京威力科創漲1.31%，迪恩士半導體漲2.61%，尼康也漲4.52%。在前個交易日時，迪恩士半導體收跌2.5%，愛德萬測試以及東京威力科創都收在平盤。

分析師指出，日經在6月至今至少已上漲9%左右，有機會創下自2020年11月以來，最大單月漲幅紀錄。最重要的是，外資持續在買進，故日股前景不悲觀，後市還是向上居多。

日本官方統計，外資連續第11周買超日股。同時，在截至6月10日的1周內，外資買進高達1.3兆日圓，約92.2億美元的股票，是前幾周大約6000億日元買超金額的兩倍多。

豐田汽車在前個交易日大漲超過6%之後，15日又漲1.1%，這家全球銷售量最高的汽車製造商，本周迄今已飆漲至少13%。不過，快時尚成衣大廠迅銷卻跌1.1%，軟銀也跌0.3左右。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）