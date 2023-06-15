汽車帶頭 日本5月出口意外年增0.6%

由於汽車熱銷，日本5月出口竟意外成長。不過，受到通貨膨脹以及利率上升的影響，全球需求還是相當疲弱，造成日本出口增幅並不突出，僅年增0.6%，且連續第27個月都是正成長。其中，汽車的出口漲幅更是上看雙位數。

自從抗疫規定大鬆綁之後，日本的服務業，像是飯店以及餐飲店等常常客滿，生意是好得不得了。不過，製造業的工廠卻因全球需求不佳衝擊，訂單不僅一天天減少，產能利用率也跟著下降。

根據路透社彙編的預估值，在4月成長2.6%之後，日本5月出口應該會年減0.8%。同一時期，進口也大幅減少9.9%，且連續第2個月下降，跟預估值減少10.3%差不多。

不過，貿易赤字還是達1.3725兆日圓，約98億美元。若按區域來看，在鋼鐵與汽車零組件出貨量減少之下，日本上個月對自己最大貿易夥伴中國大陸的出口，年減3.4%。相反地，出口美國反而成長9.4%。

日本貿易相關數據，也是當地央行在15與16日舉行兩日既定政策利率會議時，參考性相當高的一個經濟指標。由於日本民眾與公司消費支出相當積極，使得上季GDP季增年率出乎意料大增2.7%，遠高於初值1.6%。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

延伸閱讀

陸復甦失色 資金轉進日、韓、印度

日股基金 近一年平均漲1成

日股今年強彈22％ 亞洲最強

苦熬30餘年 日終於步上通膨之路