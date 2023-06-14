美聯準會宣布 6月暫停升息

聯準會14日決策會議後宣布6月基準利率不變，暫停升息以觀察經濟發展。

去年3月以來聯準會已連續10次升息，目的在打擊通膨。

美國政府日前公布5月通膨率4％是近兩年來最小值，但仍舊是聯準會目標通膨率2％的兩倍。

（工商時報 陳穎芃）

中斷十連升 Fed宣布不升息

美國聯準會在14日決策會議之後宣布，委員們一致同意本次會議不升息，維持聯邦基金利率目標區間在5％～5.25％。這是聯準會自2022年3月以來累計升息10次後，首次暫停升息。

綜合外媒報導，聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明指出，保持利率不變，可讓FOMC能夠評估更多數據。至於進一步收緊政策的力度，將取決於經濟狀況。

聲明指出，通膨仍處於高位，委員會仍高度關注通膨風險。目前就業增長強勁，失業率仍然低。委員會堅決致力於將通膨率恢復到2％的目標。

聲明指出，聯準會將繼續以相同的速度減少國債和不動產抵押貸款支持證券（MBS）持有量。家庭和企業信貸狀況收緊可能會對經濟活動、就業和通膨造成壓力，但影響程度仍不確定。

在經濟預期部分，FOMC預估2023年至2025年底GDP成長率預期中值分別為1.0％、1.1％、1.8％。3月預期分別為0.4％、1.2％、1.9％。

2023至2025年底核心PCE通膨預期中值分別為3.9％、2.6％、2.2％。FOMC在3月預期分別為3.3％、2.5％、2.1％。

2023至2025年底失業率預期中值分別為4.1％、4.5％、4.5％。3月會議時預期分別為4.5％、4.6％、4.6％。

在聯準會宣布不升息後，現貨黃金持續走低，短線下跌逾10美元，一度跌至每盎司1,942美元。

聯準會點陣圖顯示，12位聯準會官員預計今年的利率至少會上升到5.5％～5.75％，有4名官員預計今年至少還會升息一次，只有2人認為不會再升息。經濟預期中的圖表則顯示，FOMC與會者中多數認為實際GDP增速面臨較高的不確定性，風險傾向下行。

有「聯準會傳聲筒」之稱的Nick Timiraos表示，聯準會維持利率不變，但暗示這可能只是一次非常短暫的暫停。

（工商時報 康彰榮）

聯準會宣布本月暫不升息 去年3月以來首次

美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定本月暫不升息，結束連續升息步伐。自去年3月以來，聯準會曾連續升息10次，共升息20碼。

聯準會曾於去年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次、第二次及第三次會議各升1碼。

聯準會在今天舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布本月暫不升息。自去年3月以來，聯準會迄今已升息20碼，或5個百分點。

美國勞工部最近數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增4%，創2年多來新低，有利於聯準會利率連10升後暫時收手，觀望情勢。

（中央社）

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