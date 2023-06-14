Fed暫停升息、鮑爾放鷹 道瓊收挫232點

美股投資人關注聯準會利率決策，華爾街股市14日低開，標普500指數和那斯達克指數在開盤半小時內轉漲，聯準會隨後如預期宣布暫停升息，但卻也同時釋出鷹派訊號，暗示年內可能再升息二次，市場預估利率將於9月觸頂，在利率決策公布後，道瓊工業指數最深跌近430點，標普和那指一度轉跌，隨後再度翻紅，終場齊創去年4月以來的最高。

道瓊工業指數下跌232.79點，或0.68%，收33,979.33點；標普500指數上揚3.58點，或0.08%，收4,372.59點；那斯達克綜合指數揚升53.16點，或0.39%，收13,626.48點；費城半導體指數上漲56.08點，或1.52%，收3,739.75點。

數據方面，美國5月生產者物價指數（PPI）年增1.1%，創2021年1月以來的新低，且大幅低於預期1.5%和前值2.3%；剔除能源與食品的核心PPI則是年增2.8%，低於預期2.9%和前值3.2%，並寫下2021年2月以來最低，凸顯供給面的通膨持續緩解。

政經方面，聯準會如預期暫停升息，將聯邦基金利率維持在5%至5.25%不變，結束去年3月以來的連十次升息紀錄，但利率點陣圖暗示，聯準會年內可能還會再升兩次，較市場預期更為鷹派。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，此次暫停升息的決定並非「跳過」，官員們認為，在接近利率峰值之際，稍微放緩升息節奏是合理的，幾乎所有與會官員皆認為，未來會再進一步升息。聯準會將於7月25日至26日舉行下次利率決策會議，對於之後的政策走向，鮑爾表示，官員們尚未就此做出決定。期貨市場目前預估預估7月升息1碼的概率為65.7%。

地緣政治方面，中美緊張關係有望持續降溫，兩國於14日晚間宣布，美國國務卿布林肯將於18日至19日訪問中國，成為繼2018年時任美國國務卿蓬佩奧之後，美國官員對中國的最高級別訪問。

個股方面，超微於13日舉行發表會，會中發布一系列CPU、GPU新品，帶動14日股價勁揚2.25%，收在每股127.33 美元。晶片股周三表現優異，輝達猛升4.81%，盤中與收盤皆創下歷史新高，市值站穩1兆美元上方；英特爾則漲4.92%至十個月最高；台積電ADR在下跌1.5%後轉漲，終場上揚0.6%至15個月來的最高。

特斯拉周三結束了13連漲的紀錄，收盤下挫0.74%至每股256.79美元。法國數位部長14日表示，法國正試圖說服馬斯克在該國建設下一座超級工廠，總統馬克宏亦指出，他將於16日會見特斯拉執行長馬斯克，預計將爭取特斯拉赴法設廠。

大型科技股周三漲跌不一，蘋果收漲0.35%，報每股183.95美元，締造收盤新高紀錄，市值達到2.88兆美元，距離3兆美元大關僅一步之遙；微軟揚升3.05美元，漲幅0.91%，收報337.34美元；Meta上漲2.03美元，漲幅0.75%，收在273.35美元；而亞馬遜則下挫0.24美元，跌幅0.19%，收報126.42美元；Google小幅下滑0.05美元，跌幅0.04%，收報124.38美元。

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