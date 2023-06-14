電動車崛起 IEA估石油需求2030年將到頂

國際能源總署（IEA）在14日發表報告，指電動車需求飆增和已開發國家能源快速轉型，估計全球石油需求在2030年底前將達至頂峰後就開始穩定下降。但石油輸出國組織（OPEC）致力減產來穩定油市而支撐油價走高。

國際油價14日盤中每桶上漲約1.5％。紐約西德州原油期貨站回70美元大關以上，報70.4美元。倫敦布蘭特期油報75.4元。兩者連漲兩天。

IEA指全球石油需求上升趨勢未來五年內將慢慢縮小，在2030年底前達到頂峰後，就開始逐年下降。

石油需求走低過程裡，包括汽油等運輸用燃料將是需求首先到頂的石油產品，因電動車需求急速增長，和新冠疫情期間崛起的遠距離工作型態減少通勤需求，加快石油需求萎縮速度。

其執行董事畢洛（Fatih Birol）表示在2030年底前，潔淨能源經濟的轉型速度加快，讓全球石油需求到頂。

雖然歐美等已開發國家加快能源轉型的速度，但亞洲國家經濟持續快速發展，以及航空噴射燃油和包括石腦油等工業用原料，都是未來幾年不斷支撐全球石油需求增長的動能。

IEA預測經濟合作暨發展組織（OECD）的先進國家成員每天石油需求量，今年將達4,620萬桶頂峰，然後逐步下降至2028年的4,430萬桶。但非OECD國家同期將增長逾7％至6,140萬桶。

其估計今年全球每天石油供量增加20萬桶至1億零130萬桶，明年進一步增加100萬桶。但短期內全球供應量難以滿足需求。

OPEC月報顯示13個成員國5月每天供應量減少46.4萬桶至2,807萬桶，主要是沙烏地阿拉伯等主要成員國致力減產來穩定油價。

其預期今年全球每天需求量增加230萬桶至1億零191萬桶，非OPEC成員國每天產量增加140萬桶至7,261萬桶。

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