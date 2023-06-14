美國務院：布林肯16日起出訪中英

美國國務院最新宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於6月16日至21日期間，出訪北京及倫敦。對於布林肯訪中消息，中方暫未有宣布。此前傳出，布林肯此行有望會見中國國家主席習近平。

布林肯本次訪中將是繼2018年時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）之後，美國官員對中國的最高級別訪問。

中國國務委員兼外長秦剛14日稍早與布林肯通話，秦剛在通話中表示，敦促美方停止干涉中國內政，以及借競爭為名損害中方主權安全發展利益。希望美方採取實際行動，落實峇厘島舉行的「習拜會」重要共識及美方有關承諾，推動中美關係止跌回穩，重回健康穩定發展軌道。

美國國務院聲明指出，雙方討論保持開放溝通管道對負責任地管理美中關係的重要性。

（工商時報 楊晴安）

北京：布林肯6月18日至19日到訪

央視新聞6月14日消息，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18日至19日訪華。

布林肯訪問中國前夕，中國國務委員兼外長秦剛14日上午應約和布林肯通電話。秦剛除就台灣問題闡明中方立場，並表示希望推動中美關係止跌回穩。布林肯則在推特發文稱，持續努力保持雙邊溝通渠道暢通。

（中時 林勁傑）

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