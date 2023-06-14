承認美元份額逐步下滑 葉倫仍強調這事

全球美元儲備量重摔至58%，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在本週二（13）在回答國會議員詢問有關於「去美元化」（De-Dollarisation）的威脅時表示，美元在全球儲備中所佔的份額還將會繼續下降，但葉倫仍然強調，目前「尚無」任何替代方案能夠完全取代美元。

據美國財經媒體《商業內幕》（Business Insider）13日報導，共和黨聯邦眾議員戴維森（Vicente Gonzalez）詢問美國實施經濟制裁，是否可能會對美元交易造成影響時，耶倫罕見坦承實施經濟制裁，的確刺激許多國家尋找替代貨幣方案。

她表示：「但美元在世界金融體系中所扮演的角色是出於非常充分的原因，其他國家無法複製，包括中國大陸。這是因為我們擁有深度流動的開放金融市場、強大的法治和沒有資本管制。任何國家都不容易找到繞過美元的方式。」

但即便葉倫如此強調，也沒有辦法解釋美國政府時常使用美元作為武器攻擊對手。葉倫的這番話是在一場房產金融服務委員會上所發表。她強調，儘管美元儲備的份額可能會逐漸下降，但美元仍將在全球金融體系中繼續發揮重要作用。

根據Eurizon SLJ資產管理公司4月份的報告指出，美元作為儲備貨幣的地位已經逐漸下滑了20年，當前在國際貿易中，美元的強大地位仍然無可撼動。但是報告還指出，外國央行對黃金的需求激增，這是另一種減少對美元儲備依賴的方式。

耶倫再次重申對美國債務上限危機的拖太久，削弱了全球對美國履行債務義務的信心，損害了美元的聲譽。

（中時新聞網 張威翔）

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