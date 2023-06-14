埃及申請加入金磚國 直言為去美元化舖路

俄羅斯駐埃及大使今天（14）表示，開羅已經申請加入金磚國家組織（BRICS），該組織是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的新興經濟體聯盟。此外，埃及表示對於使用替代美元的貨幣來進行貿易結算，也就是去美元化感到非常大的興趣，不管是金磚國儲備貨幣，或是「某個國家的貨幣」。

綜合土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）和俄羅斯《塔斯社》14日報導，喬治·博里森科告訴俄羅斯國家通訊社塔斯社說：「埃及已經提交申請加入金磚國集團，因為目前正在進行的其中一個倡議是將貿易盡量轉移到美元之外的替代貨幣上，不論是國家貨幣還是創建某種共同貨幣。埃及對此非常感興趣。」

據他表示，埃及渴望加強與俄羅斯的貿易和經濟合作。大使補充說：「正在為貿易交易建立新的支付機制。」

金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）的外長於6月2日在開普敦舉行會議。該會議還邀請了12個希望加入該組織的南方國家的高級外交官出席，其中包括阿根廷、孟加拉、葛摩、古巴、剛果民主共和國、埃及、加彭、印度尼、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿聯和委內瑞拉。

（中時新聞網 張威翔）

文章來源：Egypt submits application to join BRICS, says Russian ambassador to Cairo

文章來源：Egypt applied to join BRICS, Russian ambassador says

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