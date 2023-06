夠了！查爾斯這大日子破例沒邀哈利出席

英王查爾斯三世正準備迎接即位以來的第一次倫敦御林軍校閱儀式(Trooping the Colour),但次子哈利和媳婦梅根因為沒受邀,很可能要錯過這6月17日的重大活動。

據《新聞周刊》(Newsweek)報導,相關活動在於慶祝英王的官方生日,所有的英軍都將盡可能齊聚一堂接受校閱,當天還有軍機飛越倫敦,以向查爾斯致敬,而王室成員則將在白金漢宮(Buckingham Palace)的陽台上觀賞。

查爾斯已宣布,當天他將騎馬從白金漢宮前往倫敦市中心的皇家騎兵校閱場(Horse Guards Parade),相關慶祝活動將更具歷史意義。而這是女王伊莉莎白二世1986年在官方儀式中停止騎馬以來,首度有英國君主這麼做。

《每日郵報》(Daily Mail)王室專欄作家伊登(Richard Eden)透露,哈利和梅根並未受邀出席國王壽辰閱兵(King’s Birthday Parade),而這是哈利這輩子第一次沒受邀出席這活動。

要是哈利沒受邀出席活動,意味著自從他出版大爆料回憶錄《備胎》(Spare)、播出和妻子梅根錄製的網飛(Netflix)紀錄片,加上不聽父親勸告,成為132年來首位站上法庭證人席,控告英國八卦媒體的王室成員後,與王室核心成員的關係依舊十分緊張。

上次哈利和梅根出席御林軍校閱儀式是在2019年,當時兩人仍是王室工作成員。而2020年時,由於新冠疫情大流行被迫取消。至於2021年時,則為了遵行英國政府的維持社交距離措施,儀式縮小規模,並在溫莎城堡(Windsor Castle)舉行。

到了2022年時,哈利和梅根已卸下王室工作成員的身分,他們雖然首度參加了活動,但已無法從白金漢宮陽台觀賞軍機飛越儀式。

雖然哈利受邀出席查爾斯5月6日的加冕儀式,但由於他已非王室工作成員,因此無法搭馬車遊行,也無法現身王宮陽台,向群眾致意。最後他在沒有梅根陪伴的情況下,一人來去匆匆,往返英美出席儀式,但和家人幾乎是零互動。

王室專家費茲威廉斯(Richard Fitzwilliams)說,王室核心成員間有很深的裂痕,他預料哈利夫妻不會受邀。

事實上,哈利先前在接受CBS「60分鐘」(60 Minutes)主持人安德森古柏(Anderson Cooper)專訪時說,雖然他期盼未來能和父親及哥哥保持關係,但目前並沒和他們說話。

文章來源:Prince Harry’s Absence From Milestone Event a Sign of Things to Come

(中時新聞網 楊幼蘭)