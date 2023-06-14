日媒：台積電在日本擴張面臨這項挑戰

台積電著眼於日本西南的熊本設立第2座工廠，供應商也已準備進駐，不過當地土地取得不易，這也成為日本政府打造成晶片重鎮的障礙。

「日經亞洲」報導，台積電正於日本農業重鎮熊本縣的菊陽町（Kikuyo, Kumamoto）興建在日本的首座晶圓廠，此計畫吸引其他大廠進駐，例如索尼集團（Sony Group）將在當地興建大規模的影像感應器工廠。

台積電董事長劉德音上星期在年度股東大會後向記者表示，「從經濟角度來看」，要在日本設立第2座工廠，熊本將是首選。

日本政治人物均希望台積電擴張投資以重振九州「矽島」的稱號。熊本縣知事蒲島郁夫（Ikuo Kabashima）對此樂觀其成，認為這證明台積電在日本的第1座工廠正依規畫順利進行。

供應商表示，台積電通常不會在一個地方只設立1間工廠，而是會讓它形成聚落。台積電總部所在的新竹即是一例，而台積電也打算在美國亞利桑那州的工廠旁興建第2座廠。

若台積電在熊本蓋第2廠，將吸引更多半導體供應鏈業者進駐，但日經亞洲指出，土地取得並非易事。

日本法律限制「都市化管制地區」（Urbanization Control Area, UCA）土地的發展，例如森林，而且通常禁止農業用地改變用途。熊本為日本糧食生產重地，九州大部分土地和熊本附近地區均屬優質農地，難以另作他用。

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