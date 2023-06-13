標普那指齊刷13個月新高 特斯拉連13紅

美國5月消費者物價指數（CPI）顯著放緩，市場預期聯準會本周會議將決定暫停升息，帶動華爾街股市13日集體開高，道瓊工業指數盤中最高漲逾240點，終場收漲145點，連漲6個交易日至4個月新高，標普500指數與那斯達克指數則是齊創去年4月以來的新高。

道瓊工業指數收盤揚升145.79點，或0.43%，收34,212.12點；標準普爾指數上揚30.08點，或0.69%，收4,369.01點；那斯達克指數揚升111.40點，或0.83%，收13,573.32點；費城半導體指數大漲42.001點，或1.15%，收3,683.665點。

數據方面，美國通膨率持續下行，5月CPI年增率為4%，為連續第11次下滑，且創下2021年3月以來的最低；而剔除能源與食品的核心CPI則是年增5.3%，略高於預期的5.2%，不過較前值5.5%有所放緩，主要原因來自於住房租金持續飆升。

通膨數據出爐後，市場押注聯準會6月暫停升息的機率一度升至100%，隨後回落至93%，市場轉而關注7月是否會再度升息，有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，聯準會本次會議料將維持利率不變，但官員對於通膨持續高企仍感到擔憂，可能會上調點利率點陣圖的預期以及對通膨的預測，藉此暗示未來將再度升息。

此外，通膨數據發布後，美債殖利率由跌轉升，10年期美債殖利率在美股盤中最高漲逾8個基點，升破3.80%，較當日低點反彈17個基點，逼近三個月來的最高；2年期美債殖利率最高漲15個基點，較日低反彈26個基點至4.71%。

油市方面，石油輸出國組織（OPEC）於13日公布月度報告，內容顯示，5月的每日產量下降46.4萬桶至每日2,806萬桶，其中，沙烏地阿拉伯5月的產量跌落每日1,000萬桶的關口，該報告也預估，沙國自願減產將使全球油市自7月起出現270萬桶供應缺。

個股方面，蘋果在12日改寫新高後，13日股價回落。瑞銀針對蘋果前景指出，由於已開發市場的需求持續疲軟，使蘋果在成長方面承壓，預期今年下半年iPhone銷量的成長速度可能放緩1%至2%，故將蘋果從「買入」評級下調至「中性」，不過將其目標價上調10美元至190美元。

特斯拉充電標準獲得大型車廠青睞後，四家充電設備廠商也宣布跟進，將推出相容規格設備，帶動特斯拉13日勁揚3.55%至每股258.71 美元，連續第13個交易日上漲，刷新史上最長連漲紀錄。

除了蘋果外，大型科技股周二普遍微幅上漲，微軟揚升2.44美元，漲幅0.74%，收在334.29美元；Meta上漲0.27美元，漲幅0.10%，收報271.32美元；亞馬遜攀升0.09美元，漲幅0.07%，收在126.66美元；Google則上揚0.08美元，漲幅0.06%，收124.43美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.26美元，跌幅0.24%，收報106.80美元；日月光ADR上漲0.09美元，漲幅1.01%，收報8.96美元；聯電ADR揚升0.11美元，漲幅1.27%，以8.80美元作收。

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