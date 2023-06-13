美5月CPI年增4％略低預期 近2年最小增幅

美國聯準會（Fed）的兩天決策會議13日正式登場，然而在該會議召開前，美國勞工部先發布5月消費者物價指數（CPI）年增4％、創下兩年來最小增幅，不過核心CPI則年增5.3％，高出預期。儘管如此，外界仍舊認為這份數據意味Fed本周暫停升息應是板上釘釘。

在CPI數據出爐後，美元指數下跌0.45％到103.19的本月低點、10年期美債殖利率也下滑到3.72％。此外據聯邦基金市場期貨的最新統計，交易員押注Fed在這次會議暫停升息的機率已進一步升高到94.2％，不過在同時7月恢復升息步調的機率也升破5成到57.8％。

美國勞工部13日發布5月整體CPI年增4％，低於市場預期的4.1％與前月的4.9％，並創下2021年4月以來最小增幅，然而這也是美國整體CPI連續第十一個月下滑。

不過排除能源與食品的核心CPI年增率卻為5.3％、高出預期的5.2％，但較前月的5.5％有所放緩。數據指出，核心CPI持續居高不下主要是住房租金持續飆升所致。經濟學家認為，核心CPI比整體CPI更能夠確實反映美國潛在的通膨形勢。

分析師普遍認為，近來能源價格走低有助美國通膨進一步放緩，核心通膨也因商品價格漲幅縮減而持續回落，然而迄今依舊在5％以上高位，大幅超出Fed設定的2％目標。

經濟學家指出，鑒於通膨依然未達目標，Fed到年底至少還有兩次升息機會，每次升幅均為1碼。

此外投資者還將密切關注Fed主席鮑爾的記者會談話，希望能獲知有關他對就業市場和經濟韌性的看法。

先前美國就業數據意外強勁，曾導致Fed內部鷹派聲浪再起，主張本周應持續升息來為美國經濟與通膨降溫。不過在5月CPI數據發布後，傾向暫停升息的Fed主席鮑爾與其他鴿派官員似乎略占上風。鮑爾先前曾暗示，鑒於升息將有滯後效應，他傾向6月跳過升息，觀察經濟最新情勢與確保銀行業壓力已經緩解，再決定日後利率走向。

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