苦熬30餘年 日終於步上通膨之路

在過去幾十年期間，幾乎沒有日本民眾想過東西會漲價。因此，就算投入成本增加，日企也只能咬著牙硬撐過去。但經過新冠疫情這幾年，消費環境完全改變，在萬物價格陸續上漲之下，日本人才漸漸接受物價上漲的事實。

拿日本有多種口味的知名玉米棒零食Umaibo來說，整整42年沒漲過價，但撐到2022年終於受不了，只不過把每根售價從10日圓，約7美分，調漲至12日圓就被消費者罵翻，也逼著廠商Yaokin出面刊登道歉啟事。

日本元月CPI（消費者物價指數）年增4.3%，漲幅創下41年以來最大。雖然是由全球能源成本暴增，而非需求所推升的，但事實上而言，只要物價開始上漲，即使價格最具僵固性不易漲價的商品，最後也會變貴。

除了物價上漲，日本股市近來也頻創30多年新高。有別於大多數其它國家實施緊縮政策，日本央行執意施行的超寬鬆貨幣政策，讓市場熱錢游資氾濫，就是讓大盤走高的其中之一推手。

不過，即使日本央行改弦易轍轉向為升息，市場也會偏向以利多來解讀。因為，日本一旦實施緊縮政策，也代表已脫離新冠病毒魔掌，景氣走向復甦正軌，一切步入正常化。

另外，健康的通膨能讓企業獲利順利成長。鋼鐵大廠日本製鐵（Nippon Steel）將多出的成本轉嫁給客戶之後，上個月的銷售量與獲利雙雙寫下新高。餐飲業者餃子的王將（Ohsho）藉著調漲食品售價，也創造出更佳的財報。

分析師認為，通貨緊縮會讓支出縮手，企業會不敢勇於投資。日本通膨約在4%左右相對溫和，可成為成長動力。日經指數今年迄今雖已大漲約28%，在通貨膨脹之下，為了自己資產價值不會縮水，相信有不少人會把錢流向股市。

但日本散戶明顯搶短，最近趁日股漲起來的時候，紛紛獲利了結出場。但長線來看，日股還是有表現機會。日本散戶在2021年以及2022年，連續兩年都買超日股。上一次分別是在2008年全球金融海嘯發生之際，以及2011年。

日本在1990年代歷經通貨緊縮與成長趨緩，日企早已變成財務操作保守，並養成以現金為王的觀念。根據日本央行統計，2022年日本各個公司行號的現金儲蓄金，從2008年168兆日圓，暴增近1倍至320兆日圓以上。

總部位於日本大阪的Panasonic，不僅是特斯拉電動車電池的供應商，同時也生產消費性電子產品。Panasonic也趁著身處於通貨膨漲環境，將資本支出多增兩倍，高達創紀錄的7000億日圓，用來增加自己的競爭力。

經濟專家指出，通貨緊縮之下，產品以及存貨價值不斷減少，但債務卻沒有跟著變少。同時，也沒有動力藉由槓桿效應來擴大資產負債表。故在過去30多年之間，日企基本上沒有再加強投資，並與產業振興失之交臂。

至於好多年都沒加薪的日本上班族，最近也紛傳公司要幫員工調漲薪資。雖然從最近經濟數據來看，日本通膨漲幅仍然超過加薪幅度，但總體趨勢還是偏向正面的，日本也終於可以走出通貨緊縮的陰霾。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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