OpenAI執行長： 美中應合作應對AI風險

在美國試圖通過制裁來遏制中國人工智慧(AI)領域發展之際，OpenAI首席執行官阿爾特曼(Sam Altman)則選擇與中國接觸，他以國際連線方式在北京召開的大型AI會議上發表演講，強調美國和中國研究人員通過合作降低AI系統風險的重要性。

據《華爾街日報》報導，阿爾特曼在北京智源人工智慧研究院主辦的年度會議上發表主題演講時說，中國擁有一些世界上最優秀的AI人才，「所以我真心希望中國的AI研究人員能在這方面做出巨大貢獻。」

報導指出，阿爾特曼和人稱「AI教父」的傑佛瑞·辛頓(Geoff Hinton)是在此次會議上發言的十幾位美國和英國AI高管和資深研究人員中的2位，這些人來自包括晶片製造商輝達(Nvidia)和生成式AI領軍者Midjourney和Anthropic在內的公司。為了能就AI潛在危險發出警告，辛頓已從谷歌離職。

在此次會議上發言的中方人員來自頂尖大學和公司，包括被美國列入黑名單的通訊設備公司華為、搜索巨頭百度和語音辨識公司科大訊飛，美國在2019年以新疆問題對科大訊飛實施了制裁。風投公司Leonis Capital的合夥人、研究AI和中國的Jenny Xiao表示，這是美中AI對話中極為罕見的一次活動，讓美中這一領域的代表性人物聚在一起各抒己見，以避免AI軍備競賽、實驗室之間的競爭等問題，並幫助建立國際標準。

根據布魯金斯學會(Brookings Institution)的分析，按照某些標準看，中國現在在該領域發表的高品質研究論文數量多於美國，但在「範式轉移突破」方面仍然落後於美國。中國科技觀察人士和行業領袖表示，在生成式AI這一頂級AI系統最新浪潮中，中國的發展仍然比美國落後1、2年，並且依賴美國的創新。

報導說，在最近發佈的幾份政策聲明中， 中國政府已將發展AI列為優先事項，同時也在推進監管，以確保AI的發展遵守中國嚴格的網路審查制度。

雖然美中競爭激烈，根據華盛頓智庫安全與新興技術中心(Center for Security and Emerging Technology)的一項追蹤，美國和中國仍是彼此在AI研究方面合作最多的國家。

阿爾特曼5月在國會作證時警告稱，AI監管的一個危險之處是「你在拖慢美國行業發展速度的同時，中國或其他國家會取得更快進展」。

報導還指出，這個在中國舉辦的年度會議已成為該國彙集中西方研究人員的最著名論壇之一。自2019年以來，該會議一直由受政府資助的非營利性研究機構北京智源人工智慧研究院主辦，該機構有時被稱為中國版OpenAI。

文章來源：OpenAI CEO呼籲與中國合作應對AI風險

（中時新聞網 盧伯華）

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