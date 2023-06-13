認了太貴？傳蘋果將推出Vision Pro低價版

長期追縱蘋果產品的科技技記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果將會在2025年底之前推出一款價格更便宜的空間計算產品，新品會命名為Apple Vision或者Apple Vision One。

《快科技》報導說，與目前發佈的Apple Vision Pro相比，Apple Vision將會降低螢幕、處理器的規格，同時砍掉空間音訊，取而代之的是讓用戶使用AirPods Pro來播放音訊。

據悉，目前Vision Pro定價是3499美元(約合台幣107,000元)，它最昂貴的元件就是兩塊4K MicroLED螢幕以及M2和R1晶片。有了這塊螢幕，每只眼睛分配到的圖元超越4K電視，可以觀看100英寸巨幕電影，還可以觀看3D視頻觀看，實現影院級視頻觀看體驗。

而且Vision Pro採用雙晶片設計，包括一枚Mac級別的M2晶片，同時配置即時感測器處理晶片R1。R1晶片主要負責感測器的信號傳輸、處理，官方稱傳輸資料12毫秒就可以觸達，比眨眼的速度還快，幾乎零延時。

另外，Vision Pro標配空間音訊，這是業界最先進的空間音訊系統，耳朵兩側各有一組雙驅動單元，聲音環繞立體，還會分析所在空間的情況，匹配最佳音訊效果。

文章來源：曝蘋果開發Vision Pro更便宜版本：螢幕、處理器會縮水

（中時新聞網 盧伯華）

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